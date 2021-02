SRBIJA IZ TREĆEG PIKA IZLAZI U APRILU? Biće i četvrtog talasa, ali nije sve TAKO CRNO! Profesor Kočović za Kurir sve objasnio

U Srbiji je, prema jučerašnjim podacima, za 24 sata zaraženo još 2.000 ljudi, dok je, nažalost 15 osoba preminulo. Ovo nisu ohrabrujući podaci. Ipak, optimistične prognoze za Kurir je izneo profesor informacionih tehnologija doktor Petar Kočović.

Kako je naveo prema njegovim proračunima, 22. februar 2021. je okvirno period kada bi mogla da se primeti tendencija pada broja zaraženih od korona virusa.

Ipak, to nije razlog za opuštanje će relativno veliki broj zaraženih trajati do kraja marta ili početkom aprila, naveo je on.

Inače, profesor Kočović sve to objavljuje u grafičkim prikazima, na kojima se jasno može videti dinamika pada i rasta broja zaraženih.

On nam je pojasnio i još jedan grafički prikaz "Popstar zone" po kojoj je kriterijum 300 do 500 zaraženih na 100.000 u poslednjih 14 dana.

Kako nam je objasnio, a i vidi se na njegovom graičkom prikazu, evidentno je da je od 9. januara pa sve do 25. januara zabeležen pad broja obolelih. Zaravnjenja krive nema, kako kaže, ali je nepovoljno što smo iz pada broja oboleli krenuli u lagani rast.

U još jednoj od svojih tabela, na kojoj je debelom crvenom linijom istaknuta Srbija, vidi se sam trend pada i broja obolelih, na osnovu podataka sakupljenih od 11. februara, a na osnovu broja zaraženih u poslendjih 14 dana na 100.000 stanovnika.

- Do skoro smo pratili tok zaraze u Austrijiu, koja se dobro borila sa koronom, a sada "jurimo" Luksemburg koji se, kao se i vidi na prikazu, veoma dobro bori sa ovom pošasti, jer je u jednom periodu bio i lošiji od nas -- objasnio nam je profesor Kočović.

I uprkos tome što smo poslednjih dana imali porast broja zaraženih, očekuje se pad, veruje Kočović na osnovu svojih proračuna. Iako imamo povremene lagane poraste, svakako situacija još uvek nije kritična - rekao je on.

- U jednom trenutku je situacija kod nas bila veoma teška, korona nije posustajala, ali smo težak period pregrmeli. Pojedine zemlje iz susedstva su se tada sa tim dobro borile, ali su sada one u problemu.

Fantastični rezultati su u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, kao i u Makedoniji i Grčkoj. Nešto lošija situacija je bila u Rumuniji i Mađarskoj, a najlošija u Sloveniji (koja se trenutno oporavlja) i naročito u Crnoj Gori. Ali trenutno sada Bosna, Crna Gora, Albanija, Bugarska, Mađarska, Rumunija, Grčka imaju porast broja zaraženih - istakao je on.

Svaki porast, kako je dodao, pokazuje naše ponašanje, pritom misleći na nepoštovanje mera i okupljanje ljudi u zatvorenom prostoru i uprkos merama zaštite i zatvaranja kafića i lokala. Kao poseban problem istakao je zimovanja.

- Moramo uzeti u obzir da dnevno imamo 30.000 do 50.000 ljudi koji su na srpskim skijalištima, nakon čega su se punile kovid ambulante u koje su dolazile cele porodice koje su se vratile sa planina i skijanja. Da se ne shvati pogrešno, nisu oni zaražavani napolju, na skijaškim stazama, već u zatvorenom prostoru i okupljanjima nakon te fizičke aktivnosti na otvorenom - izričit je Kočović.

Profesor nam je za kraj rekao da se kraju trećeg pika ne možemo nadati do aprila.

- Od aprila nas čeka nas četvrti talas, koji će biti znatno blaži od prethodnih, ali detaljnije prikaze niti tendencije zaražavanja kroz prikaze i dalje nemam jer će na to da utiče i vakcinacija koja je u toku - rekao je on, sa zaključkom da smo odlično prošli sa nabavkom vakcina, jer je do njih trenutno teško doći.

Kurir.rs / Suzana Trajković

Kurir