SITUACIJA SE POGORŠAVA, RAZMIŠLJA SE O ZAOŠTRAVANJU MERA: Krizni štab upozorava na pojačan rizik od zaražavanja u vreme praznika

Kon je na redovnoj pres konferenciji Kriznog štaba rekao da je porast broja zaraženih posledica lepog vremena pre desetak dana i naglasio da nema govora o popuštanju mera, kao i da se razmišlja o zaoštravanju, ali da za sada nema jasnih i dovoljnih podataka da bi se insistiralo na tome.

''Videćemo šta će biti zaoštravanje. Jasno je da ćemo posledice ponašanja tokom praznika videti tek kasnije'', rekao je Kon.

Na konstataciju da Krizni štab upozorava na opasnost od sisrenja zaraze tokom praznika, a da se danas otvara gondola na Kopaniku i pitanje da li će ako posle praznika skoči broj zaraženih, ogdovornost biti na građanima, Kroznom štabu ili vladi, Kon je rekao da otvaranje gondole ne bi posebno komentarisao, a da ćemo za eventualno pogoršanje situacije svi zajedno biti odgovorni.

''Ne znam čemu služi to pitanje, apel je da se poštuju mere i na poslednjem sastanku Kriznog štaba odlučeno je da nema govora o njihovom popuštanju'', rekao e Kon.

Dodao je da je pojačan inspekcijski nadzor u zimovalištima i da su to mesta pojačanog rizika za zaražavanje. On je naveo da je u jednoj beogradskoj opštini od 863 pozitivnih slučajeva, u periodu od 18.januara do 5.februara, 79 zaraženih bilo je na zimovanju.

Ponovio je da oni koji su primili prvu dozu vakcine nije zaštićen i da su ispitivanja pokazala da svega oko 50 odsto vakcinisanioh posle prve doze stekne određeni imunitet, ali da posle druge doze nivo antitela značajno veći.

''Svi se osete zaštićeno posle prve doze, a to je teška varka i sve česčhe se javlja zaražavanje kod onih koji su primili prvu dozu'', rekao je Kon.

