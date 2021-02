VLADIMIR LUČIĆ: Zašto se moćni SBB plaši Telenora koji tek ulazi na tržište? (KURIR TELEVIZIJA)

Generalni direktor kompanije Telekom Srbija Vladimir Lučić gostujući u emisiji Usijanje dana rekao je saradnja između Telekoma Srbija i Telenora nema cilj da uništi SBB, i da se postavlja se pitanje zašto se SBB sa svom tom snagom plaši Telenora koji tek ulazi na tržište.

- Cilj nije da se uruši SBB. Naš cilj je da uvećamo prihod, došli smo do granice. Svakoj konkurenciji koja se za to interesuje spremni smo da izdamo optičku infrastrukturu. Telenor vidi i svoj prihod što će da uzme deo tržišta. To će biti komercijalna borba ali mi smatramo da Telekom ima kvalitet i da ćemo zadržati korisničku bazu i mislimo da nam ugovor donosi novi prihod.

- Svaki operator na tržištu ima za cilj da poveća prihod. Telenor je mogao da sačeka 5G, ali postoje različite taktike, u budućnosti mora da se ponude sve četiri usluge. Sada imate i nove eksperimente sa satelitima. Telenor je očigledno procenio da mu je bolje da uđe na tržište na ovaj način. Najbitnije je da se problemi ne stavljaju pod tepih, uvek sam bio da se kompanija pripremi za tržište. Potpuno je jasno da pored Telekoma i SBB postoje i Telenor i VIP, a i oni će jednom ući u fiksnu telefoniju. Mi smo i VIP-u iznajmili infrastrukturu, da mu nismo iznajmili, ne bi ga osujetili da uđe na tržište, samo bi ga usporili. Ali mi smo i dan danas na prvom mestu sa brojem korisnika a rentiranjem mobilne infrastrukture smo zaradili 50 miliona evra.

(Kurir.rs)

