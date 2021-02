KAKO ĆEMO SE UBUDUĆE LEČITI? Izabrani lekari dolaziće u kuću pacijenta kada treba (KURIR TELEVIZIJA)

A pacijenti koji budu morali u dom zdravlja na pregled moći će to bez ikakvog papira, najavljuju u Ministarstvu zdravlja. Istraživali smo - šta će ove promene doneti pacijentima, a šta lekarima?

Tako na primer, u dom zdravlja nećemo morati da odlazimo ukoliko nam je potreban lekarski pregled, previjanje, laboratorijske, ali i pojedine dijagnostičke procedure poput ultrazvuka srca. Lekari opšte medicine, pedijatrije, ginekologije i stomatologije radiće u kućnim uslovima.

Sugrađani pozdravljaju ove novine. Prenosimo njihove komentare:

,,To je dobra ideja za nepokretne pacijente, a za nas koji još možemo da odemo do doktora – ne mora, da ne bismo zauzimali mesto nekome.”

,,To je odlično, samo ako to zaživi. Imaju terenske službe koje dolaze kući i leče pacijenta ali onda on opet mora da se javi u dom zdravlja da se napiše recept.”

,,Ja imam medicinskog stručnjaka u kući tako da mi lekari nisu potrebni.”

,,Mislim da je dobro da lekar dođe kod pacijenta koji ne može da dođe u zdravstvenu zaštitu.”

Sa većom dostupnošću zdravstvenih radnika, sistem će biti bliži pacijentima. Smanjiće se liste čekanja na pregled, ali i zdravstveni troškovi, smatraju lekari.

,,U početku će to možda stvoriti otpor kod lekara jer će se postavljati pitanje kako i kada će se izlaziti na teren. Svi pacijenti nisu uvek u okviru doma zdravlja i nisu uvek blizu toj instituciji, ali će se sigurno sve to precizno planirati,” izjavila je dr Dobrila Vasić, direktorka Doma zdravlja Rakovica.

Ipak neće biti moguće sve kod kuće, ali za preglede u domovima zdravlja uputi će biti elektronski.

,,Pacijenti neće morati više da se šetaju nekoliko puta i da se vraćaju po nekoliko puta kod istog izabranog doktora, a to je velika ušteda i vremena, ali i pojednostavljen pristup odlaska naših pacijenata kod specijalista,” objasnila je dr Vasić.

Planom optimizacije previđeno je i spajanje ustanova zdravstvene zaštite.

Ministarstvo zdravlja očekuje da njihov broj do 2035. bude znatno smanjen i to sa 313 na 117 zdravstvenih jedinica.

