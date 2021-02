TUGA U PORODICI ARSOVSKI: Bolesni, nepokretni Darko OSTAO BEZ MAME, otac nadniči u manastiru da bi im OBEZBEDIO KORU HLEBA (FOTO)

U oronuloj kući, na starom dvosedu, ukazuje se silueta nedovoljno razvijenog mladića, koji u zgrčenom položaju izgleda kao da čeka nekog. Bol i praznina koju ostavlja ovaj prizor, lomi i najtvrđa ljudska srca i pokazuje tragičnu sudbinu porodice Arsovski, koju je posetila Humanitarna organizacija Srbi za Srbe.

Darko (16), gotovo nepokretan momak koji boluje od teškog oblika dečije paralize, zajedno sa braćom Milošem (18) i Markom (13) i ocem Goranom dočekao je članove organizacije Srbi za Srbe u tužnoj atmosferi, gde se na svakom koraku oseća prerani odlazak majke koja je preminula pre nešto više od godinu dana.

„Žena se razbolela i umrla... Nemam volju ni za šta, ali eto živim zbog njih” – glasom skrhanim od bola govori nam otac Goran.

foto: RINA

Darku je nekad potrebna hitna medicinska pomoć, ali ta pomoć je sve, samo ne hitna. Do njihovog sela Starac, mahala Čivčija, ne postoji putna veza. Žive u opštini Bujanovac u Srbiji, a odsečeni su od Srbije! Jedina veza sa civilizacijom je drveni mostić preko reke Pčinje koji su sami napravili i koji ih vodi do Severne Makedonije. Tu su započeli kuću, ali nisu mnogo odmakli.

Otac Goran radi u manastiru Sv. Prohor Pčinjski koji im obezbeđuje i pomoć u osnovnim životnim namirnicama bez kojih ne bi mogli da prežive. Od pomoći primaju svega 7.000 dinara. Kuća u kojoj se nalaze u veoma je lošem stanju. Pokućstvo je potpuno propalo, zidovi i plafon su oštećeni, prozori ne dihtuju...

foto: RINA

Porodica Arsovski ima dvojno državljanstvo i, kako su nam u razgovoru rekli, kucali su na sva vrata u Srbiji i Severnoj Makedoniji, ali im, do sada, niko nije značajnije pomogao. Ipak, nisu kivni zbog toga.

„Kod nas se srpska zastava uvek ponosno vijorila. Kad vidim nju, ne znam da opišem to osećanje i utehu. Dok sam živ, jedna će da stoji napolju, a jedna unutar kuće. Mi smo, takoreći, čuvari granice” – dodaje otac Goran.

Svestan nemaštine, razmišljao je Goran bolesnog sina da odvede u neki dom, ali ne da najmlađi brat.

foto: RINA

„Ne odvaja se od njega, strašno je koliko su vezani. Samo da uspem da ih izvučem, da se snađu u životu, za sebe ne marim” – na kraju razgovora govori nam otac.

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe pokreće veliku akciju pomoći. Porodici Arsovski planiramo da izgradimo kuću, a za završetak akcije potrebno je više od 25.000 evra.

„Pozivamo sve donatore da nam se pridruže kako bi Darko i njegova braća napokon dobili normalne uslove za život“, pručuju iz ove humanitarne organizacije.

foto: RINA

Svi za BRAĆU ARSOVSKI!

SRBIJA

SMS na 7763 (200 dinara)

Račun: 160-279491-71

Pay Pal

Devizni račun:

IBAN: RS35160005080002381269

SWIFT: DBDBRSBG

Customer: Srbi za Srbe

Bank: Banca Intesa, Milentija Popovica 7b, Beograd

REPUBLIKA SRPSKA

Poziv na broj 17763 iz fiksne i mobilne telefonije (2 KM)

Račun: 56201281300241-58 (NLB razvojna banka)

ŠVEDSKA

SWISH: 1230 133 900

Pay Pal

Bank Giro: 5302-1077

Račun: 5226 1060 858

AMERIKA

Donatorska platforma (kreditne kartice, tekući račun)

Pay Pal

Lični ili biznis ček na: Serbs for Serbs, Po Box 34206 Chicago, IL 60634

*svi donatori ostvaruju pravo na poreske olakšice

KANADA

Pay Pal

Putem čeka na: Serbs for Serbs Canada, 635 The Queensway, Lower Level, Toronto, ON, M8Y 3B3

E-transfer na: donate@serbsforserbs.ca

*svi donatori ostvaruju pravo na poreske olakšice

NEMAČKA

Pošaljite tekst SZS na 81190 (2.99 evra)

Pay Pal

IBAN: DE84 7606 0618 0002 7519 92

*svi donatori ostvaruju pravo na poreske olakšice

ŠVAJCARSKA

Pošaljite tekst SZS 20, SZS 45, SZS 90 itd. na 339 (moguć iznos donacije od 1 do 99 CHF)

Pay Pal

Konto: 61-335679-5

IBAN:CH57 0900 0000 6133 5679 5

Max-Högger-Strasse 6, 8048 Zürich

*svi donatori ostvaruju pravo na poreske olakšice

AUSTRIJA

Pay Pal

IBAN:AT97 3200 0000 1036 4339

SWIFT/BIC: RLNWATWW

Customer: Org. f. hum. Hilfe - Srbi za Srbe

Kalvariengürtel 39/6, 8020 Graz Austria

Poziv na broj 0901 300 201 iz fiksne i mobilne telefonije (3 evra)

NORVEŠKA

VIPPS broj: 104 414

Pay Pal

Račun: 1503 83 80483

CRNA GORA

Račun: 510-91548-03 (Crnogorska komercijalna banka)

Pay Pal

Donatorska platforma za ceo svet (VISA, Mastercard…)

Patreon platforma

SEVERNA MAKEDONIJA

Donatorska platforma

Humanitarni brojevi Kulturno-informativnog Centra Srba u Makedoniji SPONA – 143123 (A1) i 143143 (T-home). Cena poruke je 100 MKD. Sve donacije koje se prikupe tim putem biće utrošene za pomoć porodicama u Severnoj Makedoniji koje se pomažu u sklopu akcija naše organizacije.

Kurir