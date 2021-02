ZA DVA DANA SKORO 2.000 LJUDI RASTERANO SA KORONA ŽURKI Odgovorne za nepoštovanje mera čekaju novčane, a moguće su i kazne zatvora

Treći talas korona virusa, uprkos najavama, ne posustaje. Svakodnevno imamo od 1.300 do više od 2.000 zaraženih a novi slučajevi britanskog soja virusa samo povećavaju zabrinutost i javnosti i struke da bi broj zaraženih mogao ponovo da poraste.

Uprkos tome, komunalna policija skoro svaki dan rasturi neku od "korona žurki", koje se ilegalno, posle 21 sat, održavaju u Beogradu, ali i u unutrašnjosti Srbije. Zbog toga se čak najavljuje i pooštravanje mera.

Na tim žurkama policija redovno zatiče stotine, pa i hiljade građana uprkos zaprećenim novčanim i zatvorskim kaznama i uprkos apelima ministra zdravlja da se građani uzdrže od žurki i zimovanja.

Žurke za 1.000 ljudi usred pandemije

Javnost, posebno stručnu, neprijatno je iznenadilo ono što su tokom racija zaticali komunalni milicajci i policajci.

Iako su, zvanično, svi ugostiteljski lokali zatvoreni u skladu s merama koje su na snazi, javna tajna je da mnogi vlasnici lokala krše te mere.

Tako su pripadnici MUP-a, u saradnji sa Komunalnom milicijom, uhapsili nedavno tri osobe zbog sumnje da su učestvovale u organizaciji okupljanja čak 1.000 osoba u klubu u Aberdarevoj ulici na Tašmajdanu.

Zatim je u nedelju razbijena korona žurka na Starom sajmištu, gde je na malom prostoru bilo zbijeno 400 ljudi i gde je okupljene zabavljao pevač Sloba Radanović.

Takođe, rasturene su i manje žurke u Zemunu kao i u Skadarliji, gde je policija posle 22 sata zatekla 40 gostiju u poznatom skadarlijskom restoranu.

Ovakve žurke, nažalost, nisu jedinstveni beogradski fenomen već se održavaju i u Novom Sadu, Valjevu kao i u Vranju, koje se suočava sa eksplozijom slučajeva zaraze.

Nažalost, pored ovih otkrivenih korona žurki širom Beograda i Srbije, organizuju se noćna okupljanja po strogo utvrđenim pravilima.

Na takve žurke mogu da uđu samo takozvane osobe od poverenja, odnosno ljudi koji dobro poznaju vlasnike lokala i organizatore okupljanja. Takve osobe na okupljanje mogu da dovedu i svoje rođake, prijatelje, ali samo ako će garantovati diskreciju. Često se kao ulaznica za te zatvorene korona žurke koristi i šifra koja se izgovara na ulazu u tačno dogovoreno vreme.

Novačne, ali i kazne zatvora

Zvaničnici su najavili da će oštro kažnjavati odgovorne za ovakve skupove, a advokati Nebojša Perović i Dragomir Mrdalj kažu da je organizovanje žurke u vreme pandemije krivično delo.

- Organizovanje žurke u vreme pandemije zarazne bolesti je krivično delo protiv zdravlja ljudi, po članu zakona br. 248. Dakle, svi oni koji krše propisane mere za organizovanje žurki u vreme pandemije zarazne bolesti korona mogu biti novčano kažnjeni ili osuđeni na zatvorsku kaznu u trajanju do tri godine - kaže Nebojša Perović.

Dragomir Mrdalj je potvrdio da je organizovanjem žurke prekršen član 248, ali i i dodao da je moguće da je istovremeno prekršen i član 249, u kojem se sankcioniše namerno i svesno širenje zarazne bolesti:

- Po članu 249. ako bi neko lice svesno širilo zaraznu bolest i prenelo je trećem licu a to lice premine od posledica bolesti, onaj koji ju je širio može biti kažnjen zatvorom, do devet godina, a do osam ako treće lice preživi, ali sa teškim posledicama.

Ipak, on smatra da tužilaštvo odgovorne neće teretiti za povredu ovog člana pošto je teško dokazivo da je neko svesno širio bolest na druge:

- Da bi neko bio osuđen za kršenje ovog člana, mora biti nedvosmisleno utvrđeno da je okrivljeno lice prenelo bolest i da je samo od njega mogla doći zaraza, što je jako teško dokazivo.

Organizatori će se suočiti ili sa novčanom ili sa zatvorskom kaznom ali poslednju reč tu ima Republičko tužilaštvo, pa je nezahvalno davati prognoze koliko će biti stroga kazna.

- Tužilac može da bira. Da postupi po oportunitetu, da izrekne novčanu kaznu ili da osudi organizatore i na kaznu zatvora. Poslednju reč ima Republički tužilac koji daje svoju preporuku - rekao je Dragomir Mrdalj.

Upozorenje građanima

Obojica se slažu u tome da učesnici najverovatnije neće biti procesuirani, za razliku od organizatora.

Dragomir Mrdalj je ipak upozorio učesnike ovakvih skupova, da osim velike mogućnosti da se zaraze, mogu očekivati i određene pravne posledice.

- Policajci, po onome što znam, nisu nikog privodili. Ipak, to ne znači da će učesnici sličnih žurki i u budućnosti prolaziti bez ikakve kazne. Policija može da vam uzme podatke na licu mesta a onda i piše prekršajnu prijavu - rekao je Dragomir Mrdalj.

Kako god da Tužilaštvo odluči, savetujemo građanima da se uzdrže od odlaženja na ovakve skupove. Porast broja obolelih, kao i širenje novog britanskog soja korona virusa, predstavljaju sami po sebi loše vesti i ma kakve mere da donese Krizni štab, svaki pojedinac bi morao da bude svestan odgovornosti za svoje zdravlje i da postupa shodno tome.

(Kurir.rs/ Blic)

Kurir