VIRUSOLOG GLIGIĆ NAGOVESTILA: Učinak vakcinacije protiv korona virusa biće vidljiv za mesec dana

Učinak vakcinacije protiv virusa korona još se ne vidi, biće vidljiv kada se obavi revakcinacija drugom dozom i od toga prođe 21 dan, a to je za mesec ili mesec i po dana, kaže virusolog Ana Gligić.

Ona je rekla da je vidljivo da je manje novozaraženih na dnevnom nivou u odnosu na pre mesec dana kada je bilo više od 7.000, ali da je i dalje taj broj veoma visok.

Pojašnjava da se o virusu još uvek ne zna dovoljno, da on stalno "pravi zaokrete i iznenađenja".

- Taman pomislite da će se ponašati po nekom pravilu, on mutira i zaokrene se. Menja se od zemlje do zemlje i dok prepoznamo da imamo novi soj prođu meseci - navela je Gligić.

Uverena je da britanski soj nije stigao u Srbiju onog momenta kada je otkriven laboratorijski, već mnogo ranije - u junu ili julu mesecu prošle godine.

Za stalne mutacije virusa korona kaže da je to njegova borba za opstanak u prirodi. Najviše strahuje od "mutacije na mutaciju"- da mutiran soj ponovo mutira.

- To bi značilo da , recimo, britanski soj virusa mutira u nešto drugo. To je igranka bez prestanka. Čovek nije prirodni supstrat korona virusa, on je slučajno među nama. Navikao je na ćelije divljih životinja i u telu čoveka se bori za opstanak. U toj borbi menja ćud - mutira kako bi opstao - pojašnjava ona.

Napominje da je i poreklo virusa još uvek nepoznanica i da još nema zaključaka o tome, zna se da je prepoznat u Kinu, u Vuhanu, ali da je i dalje otvoreno pitanje da li je tu sve počelo.

- Nije isključeno da je počelo na drugom mestu. Vidite da Svetska zdravstvena organizacija nema zaključak. U Vuhanu, u KIni je prvo detektovan, ali je pitanje da li je tu počelo - navela je ona.

Najviše očekuje i uzda se u vakcinaciju.

Upitana da uporedi epidemiju virusa korona sa epidemijom variole vere i koliko se ta borba razlikuje, ona je rekla da je to neuporedivo.

Kako kaže kada je 1972. godine bila epidemija variole vere u Jugoslaviji, bilo je vakcina na pretek i sve se znalo o toj bolesti.

- Imali smo tada sa čim da se borimo (vakcine), imali smo tačno označena žarišta, imali smo iste preporuke o ponašanju za sve vlade sveta i virus nije mutirao - navela je ona.

