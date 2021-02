VELIKI HUMANISTA POMAŽE NEMOĆNIM ŽIVOTINJAMA: Dragan pravi invalidska kolica za pse (KURIR TELEVIZIJA)

Dragan Dimitrijević, mašinski inženjer i programer, jedan je od malobrojnih, možda i jedini u Srbiji koji pravi kolica za pse bez ekstremiteta. Njegova kolica za pse uglavnom kupuju oni sa plitkim džepom, ljudi koji su udomili ljubimce koji nemaju pedigre, ali imaju veliko srce i nekoga ko ih voli. Na ovaj posao-hobi, kako kaže, naterale su ga muka i prinuda.

"Pas Mica je imala tri meseca kada smo je našli. Kako se desila ta saobraćajna nesreća, to niko ne zna. Našli smo je, ćerka je našla to jutro kada je udarena, organizovala je sa ljudima iz naselja da je odvedemo kod veterinara, oni su joj vratili kuk, kuk je bio izbačen napolje. Jednom prilikom je na vikendici trčala i ujutru više nije mogla da skoči na krevet. Ispostavilo se da se je od tog udarca izraslo neko divlje meso ispod kičme, niko nije obratio pažnju, tokom godina to je vršilo pritisak i na kraju je smrvilo dva diskusa koja su pokvarila kičmenu moždinu i ona je ostala nepokretna", objašnjava ovaj veliki zaljubljenik u životinje.

Na svu sreću, Dragan nije odustajao od ideje da Micu podigne na noge. Zahvaljujući njegovoj upornosti, inovativnosti i velikom znanju, pas je dobio kolica za pse i danas uz pomoć njih hoda, trči i uživa u svakom danu. "Nisam ja došao na ideju, ćerka je videla u Americi na internetu da se prave ta kolica i pitala me da napravim.

Prva kolica sam napravio za nju i tako je krenulo", objašnjava Dragan i dodaje da je Micin veterinar bio oduševljen, pa je nastavio da insistira da mašinski inženjer nastavi sa proizvodnjom. Iako je imao posao u kinoteci, Dragana su vlasnici ljubimaca i domaćih životinja počeli da zovu i mole da pomogne i njihovim srndaćima, ovcama i kozama. "Kolica se koriste kod svih traumatoloških stanja povreda, udaraca automobila ili čega bilo već... Kada veterinar digne ruke onda sam tu ja, kada ja dignem ruke onda nema tu dalje", zaključuje on.

OVDE MOŽETE GLEDATI KURIR TV UŽIVO

Kurir