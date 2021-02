PAKAO ZA VOZAČE IZ SRBIJE NA NEMAČKOJ GRANICI: Testiranje na koronu čekaju do 24 sata, preti im opasnost od zaraze i hladnoće FOTO

Vozači kamiona iz Srbije, ali i cele Evrope, imaju velike probleme na ulasku u Nemačku, satima su na snegu i niskim temperaturama čekajući testiranje na koronavirus i rezultate na nemačkoj granici.

Dužina čekanja zavisi od graničnog prelaza, ali uglavnom je to 24 sata stajanja u koloni, na niskim temperaturama, na minusu. Vozači čekaju na testiranje i do šest sati u kolonama dugačkim i do 13 kilometara.

Vozači punktovima za testiranje prilaze peške i to kada se vozilom približe na do tri kolimetra razdaljine, što predstavlja problem jer se tada najmanje poštuju propisane mere protiv epidemije.

Nemačka je odluku o obaveznom testiranju donela 14. februara, a na granici sa ovom zemljom dnevno je u proseku oko 150 vozača iz Srbije. Najprometniji prelazi su između Češke i Nemačke, prelazi kod Drezdena, zatim na ulazu u zapadnu Nemačku iz zemalja Beneluksa, sa severa Francuske, iz pravca Velike Britanije.

U problemu nisu samo oni koji žele da uđu u Nemačku, već i oni koji su u tranzitu.

Inače, Privredna komora Srbije napravila je pismeni dopis nemačkoj komori, gde je skrenuta pažnja na celu situaciju.

