DOKTORKA MARIJA GNJATOVIĆ: Imunitet posle obe doze vakcine traje duže od 2 godine! Antitela proveriti do 30 dana posle revakcine

Imunitet nakon primanja obe doze vakcine protiv koronavirusa trajaće od šest meseci do dve godine, čak i duže od toga, kaže dr Marija Gnjatović sa Instituta za primenu nuklearne energije (INEP).

Prema njenim rečima, antitela, odnosno stečeni imunitet, treba proveriti od 14 do 30 dana nakon revakcine. Vrednosti testova ne treba da zbunjuju građane, jer se, objašnjava ona, razlikuju od laboratorije do laboratorije. Što se INEPA tiče, referentna vrednost je 15 jedinica i to je već znak da je osoba stvorila imunitet na koronavirus nakon vakcinacije.

- Za proveru količine antitela rade se IGG testovi, koji pokazuju koliku smo zaštitu stvorili posle bolesti ili vakcine. Postoji više različitih testova. Privatne laboratorije često menjaju testove i svaki ima drugačije parametre, pa to može da zbuni ljude. Vakcine, inače, razvijaju serološki odgovor u organizmu kao što se razvije kod teško obolelih kovid pacijenta nakon preležane infekcije. Većina ljudi nakon druge doze vakcine ima vrednosti antitela veće od 60. Najveći broj vakcinisanih, posle druge doze, imaće vrednosti od 90 do 120 objašnjava dr Marija Gnjatovic i dodaje:

- Prema prvim procenama i tvrdnjama proizvođača, imunitet traje od šest meseci nakon primanja „Fajzerove“ vakcine do dve godine nakon primanja kineske „Sinofarmove“ vakcine. Ja se nadam da će trajati i duže od navoda proizvođača - smatra doktorka.

Ona kaže da se nakon druge doze treba testirati na antitela posle dve nedelje ili čak i kasnije.

- Oni koji su primili prvu dozu vakcine ne treba da rade test na antitela pre primanja druge doze. Svakako je važno pratiti koliko će ta antitela trajati jer je i to kod svakog čoveka drugačije u zavisnosti od opšteg stanja, godina, imuniteta - kaže dr Gnjatović.

Ko je preležao korona virus, ima zaštitu kao posle prve doze vakcine Prema rečima dr Marije Gnjatović, nivo antitela razlikuje se nakon primanja prve i druge doze. - Dosta se razlikuju i te razlike su drugačije za svaku vakcinu. Onaj ko je imao antitela posle preležane korone može da primi i jednu dozu vakcine, jer vrednosti kod tih osoba značajno skoče i nakon prve doze, pa nema potrebe za revakcinom. Prirodna infekcija stvara antitela kao posle prve doza vakcine - kaže doktorka Gnjatović.

