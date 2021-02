SRPSKA CRKVA I DRŽAVA MORAJU DA RADE U SIMFONIJI Raković: Nema ŠANSE da se politika meša u izbor novog patrijarha KURIR TELEVIZIJA

Na Svetom arhijerijskom Saboru Srpske pravoslavne crkve danas se bira novi poglavar, 46. po redu.

Zbog epidemioloških mera prouzrokovanih korona virusom, Sabor će se prvi put održati van Patrijaršije, u Hramu Svetog Save u Beogradu.

Ovim povodom Kurir televizija emituje specijalnu emisiju u kojoj je gostovao istoričar Aleksandar Raković.

Jedno od pitanja pokrenutih u emisiji odnosilo se mešanje svetovne vlasti u duhovnu.

- Uvek su svetovne vlasti zainteresovane za izbor patrijarha, kao i obrnuto. I jednima i drugima bi značio neki kandidat koji bi najviše po volji bio patrijarh, ondnosno predsednik. Ide se dalje, rame uz rame, srpska država i srpska crkva moraju da rade u simfoniji i da deluju u simfoniji i to je nešto ka čemu treba da težimo. A sada naravno da će biti rivaliteta od strane jednih i drugih, i to je sasvim legitimno - navodi istoričar i dodaje da postoje tačne procedure kako se bira patrijarh, te da na to niko ne može da utiče, sem Božja volja.

