VEOMA OPASNO PITANJE! Istoričar Raković: Tzv. CPC je OBIČNA SEKTA! Veliki izazovi pred NOVIM patrijarhom (KURIR TELEVIZIJA)

Srpska pravoslavna crkva danas bira svog 46. poglavara. Sabor na kome će biti izavran novi patrijarh održava se danas u kripti Hrama Svetog Save, po prvi put u istoriji.

Istoričar Aleksandar Raković bio je gost specijal emisije na Kurir televiziji. On je naveo da se pred novim patrijarhom nalaze veliki izazovi, a jedan od najvećih tiče se tzv. Crnogorske pravoslavne crkve.

-Kada je reč o Crnoj Gori, to je jedno vrlo opasno pitanje, ta takozvana CPC nije ništa drrugo do jedna najobičnija sekta. Međutim, nije samo ona problem koji se ispostavlja SPC, već su to i neke namere jednog dela javnosti u Crnoj Gori da crkva bude autonomna u okviru SPC, tačnije da ima neki status crkve u okviru crkve. To je potpuno neprihvatljivo za srpski narod - navodi istoričar.

On navodi i da novoizabranog patrijarha čekaju veliki izazovi.

