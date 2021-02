SOCIOLOG VULETIĆ Porfirije će na najbolji način odgovoriti izazovima SPC. Neće dozvoliti veliki uticaj države na crkvu

BEOGRAD - Novoizabrani patrijarh srpski Porfirije imaće veoma fleksibilan stav kada je reč o odnosu crkve i države i sigurno neće biti neko ko će pokušavati da se meša u dnevno-politička pitanja, smatra sociolog Vladimir Vuletić, koji je uveren da će novi patrijarh na najbolji mogući način odgovoriti budućim izazovima SPC.

On je rekao da je imao sreću da lično upozna novog patrijarha, te da je uveren da on neće dozvoliti veliki uticaj države na crkvu, jer su, kaže, to odvojene institucije i tako će i ostati.

Vuletić smatra da će buduće vreme pred SPC staviti velike izazove, ali da je siguran da je ličnost novog patrijarha takva da će na najbolji mogući način odgovoriti tim izazovima.

"Patrijarh Porfirije je pre svega obrazovan čovek, izuzetno tolerantan. On širi ljubav među ljudima i stvara mostove", ukazuje Vuletić.

Kako kaže, pratio je njegov rad u Zagrebu, ističući da je uspeo da za nekoliko godina podigne ugled SPC.

Patrijarh srpski Porfirije poseduje i izuzetnu filozofsku širinu, smatra Vuletić, uz ocenu da je upućen u tekuća dešavanja, te da "ne živi pod staklenim zvonom".

"Promišlja probleme na specifičan način, on je intelektualac, sa kojim je izuzetno zadovoljstvo razgovarati. Nikada nemate osećaj da razgovarate sa nekim ko se na bilo koji način postavlja nadmeno ili pored koga se osećate da ste u neravnopravnom položaju", ističe Vuletić.

Smatra i da će novoizabrani patrijarh žrtvovati lični život, kako bi se posvetio izazovima SPC, dodajući da će, kada je reč o crkvenim problemima, biti svojevrsni most između carigradske i moskovske patrijaršije.

"Siguran sam da će pokušati da gde god je to moguće stvara mostove, to će biti daleko od očiju običnog čoveka", navodi Vuletić.

Kao veliki izazov vidi kosovski problem, te ističe značaj SPC, koja je najdublje ukorenjenja na KiM i dodaje da je pred patrijarhom Porfirijeum i briga o kulturnom nasleđu SPC, manastirima, te o položaju monaha.

"Biće izazova i na unutrašnjem planu, mada ne mislim da je to što će biti najvažnije. On će se truditi da dođe do prevazilaženja tenzija i sukoba unutar srpskog društva i siguran sam da neće dati povoda da se oni prodube", kaže Vuletić.

Ističe i da će patrijarh srpski Porfirije doprineti učvršćivanju stabilnosti poverenja među narodima na ovim prostorima.

Na Svetom arhijerejskom saboru za 46. patrijarha srpskog juče je izabran dosadašnji mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije (Perić).

