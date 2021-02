VERSKI ANALITIČAR ŽELJKO INJAC: Porfirije je savremen čovek, Sabor i Bog su se složili oko njegovog izbora (KURIR TELEVIZIJA)

Tri meseca posle smrti tadašnjeg patrijarha Irineja, koji je umro od posledica kovida-19, SPC je dobila novog poglavara, Porfirija.

O izboru 46. patrijarha SPC govori verski analitičar Željko Injac u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

"Ne može se reći ni da je očekivan ni iznenađujuć izbor, Sabor i Bog su se složili, jer je dobio najviše glasova, a žrebom je to potvrđeno", rekao je Injac.

"Nema vladike da ne poznaju savremene tehnologije. To je nepoznanica o crkvi. Nisu to ljudi iz srednjeg veka, to su savremeni ljudi, dobro poznaju savremene tehnologije. Porfirije je prisutan i u medijima i na Fejsbuku i koristiće se savremenim tehnologijama", dodao je Injac.

"Neki deo episkopa je naklonjen konzervativnom stavu, neki su liberalni, zavisi i od pitanja o kojima govorimo. Porfirije je širok i pristupačan, nikada nije bio protiv dijaloga. Možda je on najbolje rešenje za crkvu", nastavio je Injac.

(Kurir.rs)

Kurir