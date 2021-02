POMOZIMO ŽELJANI (4) DA ISPUNI ŽELJU I POBEDI TUMOR: Potreban novac za operaciju

Željana je lepa i mila devojčica. Ima četiri i po godine. Voli da se igra ali se u igri brzo zamori. Željani je želja da živi i raste, da se igra i osvaja nova znanja, sve suprotno od onoga što se sada može. Željana boluje od neurofibromatoze tip 1.

„To je tumor. Benigni. Upleo se oko glavne arterije, uz kičmenu moždinu, oko bubrega i drugih organa. Željana sada, u ovom trenutku, ima bolove. Leži“, kaže u potresnok ispovesti Željanina mama Milica Arizanović, nezaposlena Kragujevčanka koja se sa svojim suprugom Nebojšom bori da njihova ćerkica dobije šansu. Podrška su im i blizanci, Željanini bata i seka, sedmogodišnji blizanci Dunja i Petar.

foto: ucentar

„Trebalo je da se nužna i spasonosna operacija obavi na Institutu za majku i dete u Beogradu, međutim, zbog Covid 19 i cele situacije nije bilo moguće da se sve završi. Na Institutu je i utvrđeno da Željena, pored svega, ima i prestanke disanja u snu što vrši veliki pritisak na pluća. Došlo se do toga da je jedina nada u Istanbulu. Sama operacija košta 110. 000 evra ali to je samo deo astronomskih troškova. Tamo bi smo morali da provedemo tri ili tri i po meseca. To značajno podiže cenu“, zabrinuta je Željanina mama Milica u ispovesti za portal Ucentar.

U prvom delu medicinskog zbrinjavanja Željane neophodno je da joj se u Istanbulu ugradi takozvani „Halo aparat“ koji će morati da nosi od dve do četiri nedelje. Tek nakon tog perioda može da se radi operacija kojoj prethode i ponavljanja svih ranijih analiza koje su rađene kod nas.

„Tumor se širi, upliće se oko organa i to je najveći problem. Na početku sumnja je pala na skoliozu, nažalost po sredi je druga, mnogo veća muka. Željana je tri meseca nosila gipsani mider – ortozu. U momentu kada je mider skinut, automatski se na leđima pojavilo veoma izraženo ispupčenje. Bio je to veliki šok i za nas i za lekare za koje podvlačim da su radili najbolje što je bilo u njihovim mogućnostima. Željana je odmah upućena na dalju dijagnozu. Tek u Barseloni je ustanovljena neurofibromatoza, zahvaljujući saradnji jednog našeg lekara sa španskim kolegama“, iskrena je mama Milica. U ovom trenutku za Željanino lečenje prikupljeno je oko 50.000 evra što je nažalost još uvek daleko od potrebnog iznosa. Neophodnih 130.000 čine se dostupnim ali za to je potrebno naše maksimalno angažovanje. Ako se uzme u obzir da su u proteklih nekoliko sličnih akcija prikupljena ogromna sredstva, preostalih sedamdesetak hiljada evra nisu neostvariv cilj.

foto: Budi human

„U utorak i sredu, 23. i 24. februara na Aerodromu kod „Srca“ biće organizovani bazari za Željanu. I to je značajan vid pomoći. Od 10:00 do 17:00 ko bude mogao i želeo imaće priliku da pomogne. Moramo i tako da se organizujemo. Ja sebe vidim kao nekoga na obali. Na drugoj obali je Željama, između nas okean. Ja ću ga preći. Kako znam i umem, prećiću ga da pomognem svom detetu“, odlučna je hrabra mama Milica. Kaže da joj je najteže kada Željanu kupa. Dodir po leđima, tom bolnom mestu, kida je i jednako užasava ali ne sme da se prepusti očaju. Mora da se nada i da se bori. Kako jedino zna i ume.

Kurir.rs/Ucentar

Kurir