MISTERIJA OKO JOVANA VESELINOVIĆA (18) SVE VEĆA: Telefon mu u noći nestanka postao dostupan, a onda ga je majka pozvala

Telefon Jovana Veselinovića (18) koji je nestao 17. februara u 23 časa na Bulevaru Nemanjića i koji je nedostupan od 4 časa iste noći, postao je na kratko dostupan narednog jutra. Nakon toga, mobilni telefon je ponovo isključen. Ko je na kratko upalio mobilni telefon, za sada nije poznato.

"Misterija nam je to što je njegov telefon bio ugašen u 4 časa te noći. Zvonio je do 4 časa ujutro, bio nedostupan posle toga pa se onda aktivirao u 8 časova ujutru, ali samo na tren. Jovanova majka Milica je dobila poruku da je telefon ponovo dostupan ali istog trena kada je probala da pozove njegov broj on je opet bio nedostupan. Tako da nam je misterija oko toga, ne znamo da li je to bio on ili mu je neko ukrao telefon. To su sve samo pretpostavke, još nemamo ništa opipljivo", kaže Nevena Kragić, modna dizajnerka i bliski prijatelj porodice nestalog mladića.

Ona kaže da su prijatelji porodice i Jovanovi drugovi pročešljali ceo kraj u kojem je Jovan nestao i pregledali više sati video snimaka, ali da još uvek nema nikakve potvrđene informacije gde bi Jovan mogao biti.

"Mi smo prošli pretpostavljenu rutu, od Bulevara Nemanjića do njegove kuće sa psom tragačem. Ništa nismo mogli da nađemo. Prošli smo više lokacija gde bi se oni kretali sa njegovim drugarima koji su bili vrlo angažovani... Juče smo pregledali sate i sate video snimaka i sa autobuske stanice ne bi li našli neki video zapis, ali nema nikakvog traga. Svaka informacija čak i dobronamerna nije potvrđena još nijednom. I ta informacija da je u Beogradu nije 100 odsto potvrđena tako da mi upućujemo apel da svakako obrate pažnju ljudi iz Beograda, iz Mirijeva konkretno. Ne škodi, ko ima dobru volju", kaže Kragićeva.

Ona kaže da je Jovanov nestanak sve začudio i iznenadio i da nisu nađeni nikakvi tragovi i u njegovoj elektronskoj komunikaciji koji bi nagovestili tako nešto.

Policija intenzivno radi na rasvetljavanju nestanka tinejdžera iz Niša.

"Policija radi na slučaju, stvarno su agilni, predusretljivi", dodaje ona.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir