DIREKTORKA VATRENOG OKA: Nema potrebe da proveravate antitela, vakcine zaista rade

Direktorka laboratorije "Vatreno oko" u Beogradu Snežana Jovanović je navela da je poslednjih nedelju dana došlo do porasta broja testova koje urade u laboratoriji na dnevnom nivou.

- Mada to nije kao u prethodnom periodu kada smo radili 3.000 do 3.200 dnevno, sada otprilike maksimalno uradimo od 1.000 do 1.100 testova, ali od toga 30 procenata pozitivnih - rekla je Jovanovićeva gostujući u Jutarnjem dnevniku RTS-a.

Objašnjava da se smanjuje ukupan broj PCR testova koje urade na dnevnom nivou, jer su neke druge laboratorije, poput one u Gradskom zavodu za javno zdravlje, počele da rade.

- To je razlog manjeg broja analiza koje na dnevnom nivou uradimo, ali procenat pozitivnih je sve veći - napominje Jovanovićeva.

Na pitanje da li će u narednom periodu da se komplikuje situacija, Jovanovićeva smatra da će tokom sledeće nedelje doći do povećanja broja pozitivnih.

Govoreći o tome kada treba da se uradi test i koji - PCR ili antigenski, Jovanovićeva objašnjava da je antigenski test pozitivan jedan do tri dana pre pojave simptoma i pet do sedam dana nakon pojave simptoma.

- Nekada smo osobi koja ima kliničku sliku i biohemijske analize koje ukazuju na kovid, rendgenski snimak preporučivali pi-si-ar, sada se prvo radi antigenski test, a ukoliko je on negativan, a postoji sumnja na kovid 19, onda se radi pi-si-ar - navela je Jovanovićeva.

Odgovarajući na pitanje šta ako je neko negativan na testu a ima sve simptome, Jovanovićeva kaže da se dijagnoza ne postavlja na osnovu testova.

- Ono što je osnovno pravilo kod kovida 19 to je ponavljati testiranje. Dijagnoza se može postaviti na osnovu kliničke slike, biohemijskih parametara, rendgenskog snimka pluća. Dakle, ponavljanje PCR testa je zlatno pravilo, jer će sigurno u nekom trenutku biti pozitivan - ističe Jovanovićeva.

Na pitanje da li u "Vatrenom oku" mogu da otkriju koliko je prisutan britanski soj virusa, Jovanovićeva kaže da oni samo rade PCR testove kojima se dokazuje prisustvo virusa.

- Ne radimo sekvenciranje genoma, a takođe nemamo ni taj novi tip testova koji u jednom aktu može iz ekstrahovane nukleinske kisleine virusa da potvrdi prisustvo novih varijanti. Postoje testovi kojima se može utvrditi prisustvo novih varijanti, ali mi ne raspolažemo trenutno - rekla je Jovanovićeva i dodala da se druge laboratorije u Srbiji time bave.

Govoreći o tome savetuje li se građanima da proveravaju antitela nakon primljene druge doze vakcine, Jovanovićeva kaže da ne savetuje i da nema potrebe za tim, jer "vakcine zaista rade".

(Kurir.rs/RTS)

