MAJKA MI JE SRPKINJA, OTAC JEVREJIN Kon o Dari iz Jasenovca: Na spisku žrtava našao sam isto ime i prezime kakvo je imao moj otac

Svoje utiske o filmu "Dara iz Jasenovca", koji je sinoć emitovana na RTS-u, podelio je jutros i dr Predrag Kon.

Gostujući na TV Prva, Kon je kazao kako mu nije bilo lako da gleda ovaj film.

- Nije to lako gledati, sama priča je jako teška. Meni je majka bila Srpkinja, a otac Jevrejin. U Jasenovcu sam na spisku žrtava, među imenima ljudi koji su tu zaista stradali, naišao na potpuno isto ime i prezime kakvo je imao moj otac. On nije bio u Jasenovcu, ali videti to isto ime i prezime među žrtvama mi je svojevremeno dalo taj pečat - kazao je dr Kon.

Kako je nastavio, mi moramo da živimo dalje.

- Da živimo i da učimo. Mislim da će film podstaknuti na raspravu. Neverica je nešto ljudski. Oni koji doživljavaju da su prozvani, oni su u neverici, ali kada je nešto istina, to ispliva na površinu. Ovo bi ipak moglo da bude lekovito. A sve je u jednom cilju - da se nešto takvo nikada više ne ponovi.

Podsetimo, radnja filma "Dara iz Jasenovca" dešava se tokom Drugog svetskog rata, u periodu posle hrvatsko- nemačke ofanzive na Kozari, kada lokalno stanovništvo završava u koncentracionim logorima. Među njima je i desetogodišnja Dara sa svojom majkom i dva brata. O sudbini oca ne znaju ništa. Užas koji će preživeti preko Jasenovca do logora Stara Gradiška učiniće da Dara odraste preko noći. Darinu majku i starijeg brata ubijaju, a smisao njenog života postaje da sačuva život mlađeg brata.

Mnoga deca iz logora Stara Gradiška odvođena su u domove širom Nezavisne Države Hrvatske ili smeštana po porodicama, ali je veliki broj dece ubijen ili preminuo od posledica izuzetno teških uslova života u logoru. Darina sudbina je sudbina jednog deteta Kozare i kroz nju je ispričana sudbina dece Jasenovca.

U filmu važne uloge imaju i dvoje Jevreja - Jaša (kog igra Bojan Žirović) i Blankica (Jelena Mur). Oboje su imali velike uloge u ujedinjenju Darine porodice, a film nam je barem ostavio nadu da bi moglo do njega doći. Jaša je dao snagu Darinom ocu da nastavi dalje, zbog dvoje dece koji su mu možda i dalje živi, dok je Blankica spasila i Daru, i njenog brata. Oboje su platili životom.

U logoru Jasenovac staradalo je oko 700.000 Srba, Jevreja i Roma.

