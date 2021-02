PSIHOLOGIJA ODNOSA KRIMINOGENA LICA - DRŽAVNI SLUŽBENICI: Svi poštuju POŠTENOG POLICAJCA - i građani i mafija!

Sem strogo službenog odnosa policajac - kriminalac sve drugo je neprirodno i uvek ima loš kraj, navodi se u zanimljivom tekstu na Fejsbuk stranici Bezbednost i nauka.

Sve je jako prosto. Policajac o svakom svom kontaktu sa licem iz kriminogene sredine treba da sačini izveštaj ili službenu belešku i objasni prirodu kontakta.

U praksi to i ne bude uvek bas tako. Sve kreće sitnim uslugicama od strane kriminogenih lica. Sve počinje plaćanjem pića, upoznavanju preko zajedničkih prijatelja, zemljaka, pozajmicama novca, npr. deca idu u istu školu, komšije...

Situacija ima milion bukvalno kako kriminalna lica "prilaze" policajcima.

Taj prilazak u početku deluje neiskusnima kao iskren, ljudski ali sve se svodi na isto "da se policajac uvede u tzv. igru i krene da čini sitne usluge" kriminogenim licima a zatim sve veće i veće usluge do najčešće katastrofalnog kraja koji se završava suspenzijom, gubitkom posla a neretko i gubitkom života.

Kriminogena lica o sebi imaju izuzetno visoko mišljenje. Stalno govore o nekakvom kodeksu, časti, poštovanju porodice i vere ali u realnosti sve je to licemerno i cinično. Tako se predstavljaju u društvu želeći da isbrišu ružnu prošlost.

Oni koji su uspeli da " legalizuju" svoj prljavi i krvav novac otvorivši nekakve firme stalno se pozivaju na državu i zakone i sebe predstavljaju kao uzorne građane koji pošteno plaćaju poreze državi. Niko se ne zapita koliko je ljudi zavijeno u crno dok ta ista kriminalna lica nisu "oprala" krvavi novac otvorivši te firme.

Koliko je droge prodato nečijoj deci, koliko je devojaka prisilno naterano da se prostituiše, koliko je ljudi ubijeno dok su oni postali "uzorni građani".

Na ovo sve retko ko postavlja pitanja.

Na prvi pogled sve uzgleda idealno. Porodica, deca, firma, slavi se Slava, rođendani...ovo je udica na koju se masa ljudi upeca. Zapamtite - jednom kriminalac - uvek kriminalac!

Policajac ulazi u komunikaciju sa kriminogenim licem i malo po malo postaje vojnik mafije. Kriminogena lica im zaposle ženu, nađu jeftino stan, kola, pozajme novac, tu su za svaku pomoć čak se u početku i iskreno druže dok policajac ne bude "uveden u vrzino kolo".

Možes li da mi proveris ovo lice?

Imas li vezu za ovo, ono?

Možes li da ides sa svojom porodicom s nama na more? Sve je plaćeno. Itd.. itd...

Takođe ukoliko je policajac visoko rangiran, moguće je i njegovo "uvodjenje u biznis" - od zidanja zgrada do obezbedjivanja kriminalnih lica pa do direktnog učestvovanja u vršenju krivičnih dela. Mnogi policajci koji dođu iz unutrasnjosti Srbije da rade u npr. Beogradu, Novom Sadu.. razmišljaju na sledeći način - ovo su veliki gradovi tako da ja i ako nešto uradim nelegalno i zbrinem sebe i porodicu to niko neće ni saznati, ali tu je zamka. Sve se sazna a upravo mafija kreće da ucenjuje obelodanjivanjem svega onog momenta kada policajac reši da prestane da radi za mafiju!

Ovo su jedna od milion šablonskih pitanja koja se postavljaju policajcima.

Dok se trgne, policajac duguje novac, ima gomilu obaveza prema kriminalnom licu i on nesvesno ili čak i svesno kreće da radi za mafiju. To je ustvari početak kraja karijere jednog policajca. Završi se suspenzijom, prestankom radnog odnosa ili čak lišavanjem života u zavisnosti u koliko bliskom idnosu je bio sa kriminogenim licima.

Postoji jedno zlatno pravilo na ulici - svi poštuju poštenog policajca - i građani i mafija (koliko god to zvučalo neverovatno).

Prvi put kad policajac uzme od mafije 10 evra illi milion evra, mafija ga je slomila, a on više nije polcajac nego kriminalac.

Mafija ga od tog trenutka gleda sa prezirom i gađenjem i naravno svi vrlo brzo saznaju da je uzeo pare i da je njihov. Kreće sve surovije i češće traženje usluga od istog tog policajca....i to je početak kraja...!

Poruka za sve časne i poštene policajce kojih je većina - ne možete se družiti sa licima iz kriminogenih sredina. Ne možete biti prijatelji sa licima iz kriminogenih sredina.

To je neprirodan odnos koji se kroz istoriju postojanja policije uvek loše završavao za policajce. Budite hrabri, časni i pošteni jer vi ste zadnja barijera zaštite države i njenih građana upravo od onih koji žele da vas slome i privole da radite za mafiju.

Kurir