OD DANAS RADOVI NA DELU OBLAZNICE OKO BEOGRADA: Saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila

Na obilaznici oko Beograda, od tunela Straževica do petlje Bubanj Potok od danas do 26. februara, od 10 do 16 časova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, zbog radova na sanaciji oštećenog kolovoza, saopštili su "Putevi Srbije".

Na auto-putu kod petlje Ruma - Pećinci, u smeru Šid-Beograd, od sutra će se izvoditi radovi na postavljanju odbojne ograde.

Radovi će se izvoditi u razdelnom pojasu (desni kolovoz), a za saobraćaj će biti zatvorena preticajna saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijati voznom saobraćajnom trakom.

"Putevi Srbije" savetuju maksimalan oprez pri vožnji i pozivaju učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima preko reka.

Na teritoriji Požege zbog mogućih osulina savetuje se oprez pri vožnji.

Na deonici Davidovac (Popovac) - Grza - Straža (Zaječarski put), do 28. juna biće izmenjen režima saobraćaja u zoni tunela "Grza", zbog radova na izgradnji bujičnih pregrada preko reke Grza i Slemenskog potoka.

Na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema informacijama Uprave granične policije, na graničnim prelazima Šid, Kelebija i Gradina, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 60 minuta. Na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 180 minuta, dok je na graničnom prelazu Horgoš, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila 120 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja.

