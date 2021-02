BOJLER MOŽE DA BUDE FATALAN KAO I BOMBA: Izbegnite eksploziju i strujni udar! (KURIR TELEVIZIJA)

Električari i ljudi od struke ponavljaju da najveća opasnost preti od aparata koji funkcionišu istovremeno koristeći i struju i vodu. Milan Bojičić, električar, navodi da je prvo i osnovno pravilo da se bojler isključi kad god se koristi topla voda. "Vi ne znate da li će u tom trenutku probiti grejač, da li će struja doći do električne mase, samim tim i vode i ubiti vas ili neće, to niko od nas ne može da zna", kaže Milan. On naglašava da je eksplozija bojlera fatalna koliko i eksplozija bombe, a ukoliko do nje i dođe, to znači da se ni bojler, ni instalacije nisu održavale na adekvatan način. Upozorava da je neophodno da stručno lice barem jednom godišnje izvrši kontrolu ispravnosti bojlera. Bojana Bačević iz Crvenog krsta Beograd navodi da u slučaju da dođe do nesreće, povređenom treba pružiti prvu pomoć, ali tako da se istovremeno vodi računa da se ne ugrozi sopstveni život. "Najbolje bi bilo prvo isključiti uređaj iz dotoka struje ili isključiti osigurač. Ako nije moguće to uraditi, onda je potrebno samo osobu odvojiti od izvora struje", zaključila je Bojana.

