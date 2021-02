GDE ĆE MU DUŠA? Nasilnik izudarao ženu u stomak u osmom mesecu trudnoće (KURIR TELEVIZIJA)

Prošle godine 24 žene u Srbiji bile su žrtve femicida. Neprijavljivanje nasilja rezultiralo je ovom brojkom, jer od 24 žene, samo tri su prijavile zlostavljanje u porodici, dok su ostale zanemarivale. Od početka 2021. godine ubijeno je četiri žena, dok je tokom prošle godine zabeleženo 24 žrtve femicida, od čega su samo tri prijavile zlostavljanje u porodici.

Odluku da više ne trpi psihičko maltretiranje, koje je vremenom preraslo i u fizičko, u osmom mesecu trudnoće donela je trudnica koja se trenutno nalazi u Sigurnoj kući. "Počeo je da me vređa, da se dere, da me budi uveče. Nasilje je izgledalo tako što sam izgubila svest, a tome je prethodilo par udaraca u stomak sa sve nožem u rukama i pokušajem da dođe do mene", ispričala je ona za Kurir televiziju. Hrabra žena rešila je da prijavi nasilje i da se distancira od nasilnika, za koga kaže da je ranije nikad nije opsovao, nikad ružnu reč nije uputio niti je povredio. Posle tih dvadesetak dana torture, njemu je naložena zabrana prilaska supruzi. Vesna Stanojević iz Sigurne kuće kaže da zabrinjava to što je broj žrtava koje borave u toj ustanovi veći nego prošle godine u isto vreme.

