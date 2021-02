DR KON SE OGLASIO PRED SEDNICU KRIZNOG ŠTABA: Otkrio da će se razmatrati RADNO VREME, pa se osvrnuo na POLISIJSKI ČAS

Sednica Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa, na kojoj će biti analizirana aktuelna epidemiološka situacija, biće održana u sredu, 24. februara.

Sednica će biti održana u 8 sati ujutru, a epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon rekao je da će Krizni štab raspravljati o radnom vremenu i okupljanju.

"Jedno je vezano za radno vreme, a drugo za okupljanje. Mi imamo na snazi da nema dozvole okupljanja, pa se ipak ljudi okupljaju, o tome će se pričati", kazao je on.

Kon je dodao da je medicinski deo Kriznog štaba jasan da ne sme da se dogodi novo naglo povećanje brojeva.

"Sigurno da moramo razmišljati o školama, jer je to bio problem u drugim zemljama", kazao je on.

Kon je naglasio da je "policijski čas prošla tema", te da je za tu meru potrebno mnogo vremena i truda.

"Sam policijski čas je prošla tema, ali radno vreme jeste tema", naveo je Kon.

On je dodao da će se po pitanju radnog vremena tražiti najpovoljnije rešenje za Beograd, ali i za Srbiju.

Kon rekao je ranije danas da je epidemiološka situacija i dalje nepovoljna i da se "ukupna situacija pogoršava".

"Mi iz medicinskog dela Kriznog štaba ne možemo da gledamo kako nam se pune bolnice i to sad znatno brže. To se na kraju završava vrlo teškim, pa nažalost i smrtnim slucajevima. U ovoj situaciji kada su nam lekari iscrpljeni, kada je zaista "doteralo do duvara", mi moramo to da usporimo, a onda i zaustavimo, paralelno sa vakcinacijom", rekao je Kon.

Prethodnih dana pojedini članovi Kriznog štaba upozoravali su da bi moglo da dođe do pooštravanja mera, ukoliko epidemiološka situacija nastavi da se pogoršava.

Danas je ponovo zabeležen rast broja novozaraženih, od gotovo 3.000 - 2.956, od kojih skoro 1.000 u Beogradu. Na bolničkom lečenju je 3.641 osoba, od kojih 153 na respiratorima.

Pre nekoliko dana, direktor Infektivne klinike KCS Goran Stevanović upozorio je da bi, ako se situacija pogorša moglo da dođe do poštravanja mera, koje bi se pre svega odnosilo na skraćivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata i dopunsko smanjivanje popunjenosti kapaciteta turističkih objekata.

(Kurir.rs/Tanjug/B92/RTS)

Kurir