HLADNOM VREMENU I MRAZU IPAK NIJE KRAJ: Do subote toplo i sunčano, ali za vikend ponovo zahlađenje, OČEKUJE SE KIŠA I SNEG

Narednih dana u Srbiji se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme za ovo doba godine, međutim od vikenda našu zemlju ponovo stiže hladnije vreme sa slabijim mrazem.

Kako je meteorolog Đorđe Đurić objavio na svom Fejsbuk profilu, tokom današnjeg dana biće sunčano toplo, vetar slab promenljivog pravca. Maksimalna temeratura kretaće se od 14 do čak 20 stepeni Celzujusa, u glavnom gradu do 18.

- U većem delu Srbije u sredu umereno do pretežno oblačno i suvo, samo se na krajnjem zapadu i jugu očekuje sunčano. Biće nešto svežije, ali i dalje toplo za ovo doba godine. Vetar slab, severozapadni. Minimalna temperatura od 0 do 6°C, maksimalna dnevna od 10 do 16°C - najavio je meteorolog Đurić.

Vedro ali hladno jutro, ponegde sa slabim mrazem, po dolinama i kotlinama i sa maglom očekuje se u četvrtak i petak, dok se tokom dana očekuju izuzetno sunčano i toplo vreme.

- Tokom dana biće sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura u četvrtak od 15 do 20°C, a u petak od 16 do 22°C. U Negotinskoj Krajini biće nešto hladnije - dodao je Đurić.

Zahlađenje ponovo za vikend

Za vikend promenljivo oblačno i hladnije, ponegde sa slabom kišom, na planinama sa snegom. Maksimalna temperatura u većini predela biće oko 10°C, a duvaće i umeren do jak severozapadni vetar - napisao je Đurić.

Početkom sledeće sedmice sačekaće nas takođe hladna i maglovita jutra, ponegde sa slabim mrazem, tokom dana sunčanije i uz temperature primerenim za početak marta. Potom u nastavku sedmice sunčano i sve toplije, tako da će maksimalne temperature oko 3 - 4. marta biti oko 18°C.

- Oko 5 - 7. marta prema trenutnim prognozama ima uslova za zahlađenje, ali u takvom obliku da bi temperature opale na 6 do 12°C, što je manje-više prosek za početak marta - zaključio je meteolog Đurić.

(Kurir.rs/M.V.)

Kurir