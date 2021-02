GORAN VESIĆ ZA KURIR: Skraćeno radno vreme ugostiteljskih objekata neće rešiti problem!

Goran Vesić, zamenik gradonačelnika ponovio je za Kurir da će na sutrašnjoj sednici kriznog štaba glasati protiv predloga da se skrati radno vreme ugostiteljskih objekata, zato što, kako navodi, treba da razmišljamo o budućnosti zemlje.

- Broj zaraženih se povećava, jer se ljudi opuste posle prve doze vakcine. To isto se desilo u Izraelu. Važna je individualna odgovornost ljudi. Ne prihvatam priču da će sve probleme rešiti skraćenje radnog vremena kafića, odnosno da rade do 18 umesto do 20 sati. Ljudi mogu da se zaraze i ranije, u 12, 16 ili 17 sati. Ukoliko radno vreme bude skraćeno, više će ljudi u tom vremenu biti u zatvorenom prostoru u kraćem periodu - kaže Vesić.

foto: Zorana Jevtić

Zamenik gradonačelnika dodaje da nije važno da li restoran radi do 20 ili 21 čas, već je, kako ističe, suština u tome da se mere poštuju.

- Ugostiteljski objekti koji nisu poštovali mere su zatvoreni, bilo zbog toga što je previše ljudi boravilo na malom prostoru bilo zbog toga što su objekti radili van radnog vremena. Glasaću uvek protiv "alibi" odluke koje ne donose rezultate niti može da se sprovede. Ne možemo svu odgovornost da prebacimo na ugostitelje, frizere, pedikire... To je najlakše ali nije ni tačno, ni pošteno. Ako ugostiteljima skratimo radno vreme, ukinuli smo im jednu smenu, a u ugostiteljstvu radi 40.000 ljudi. Na taj način ostavili ste barem 15.000 njih bez posla, te mnoge porodice ostaju bez primanja. Ne prihvatam da se kažnjavaju svi ugostitelji zato što mali broj njih krši pravila ili neki građani koji ulaze u njihove objekte ne poštuju pravila. Takvom logikom mogli bi da zabranimo saobraćaj, jer se neko napio i izazvao udes - kaže Vesić i dodaje da je Grad Beograd uradio sve da se zaštiti zdravlje Beograđana.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

- Obezbedili smo dovoljno vakcina i opreme za medicinske radnike. Sistem dobro funkcioniše i svako ko želi može da se vakciniše. Posle vakcinacije, pogotovo posle prve doze vakcine, velika je individualna odgovornost ljudi. Moramo da naučimo da jedni druge štitimo. Zato rešenje nije skraćenje radnog vremena kafića i restorana, jer takve odluke ne donose nikakva rešenja. Grad Beograd će glasati protiv svake odluke o skraćenju radnog vremena, a ne znam da li ćemo biti preglasani. Poštujem lekare i njihovu želju da imamo što manje zaraženih, ali život ne može da stane zbog toga i ne pada mi napamet da to podržim - zaključuje Vesić.

