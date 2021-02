PUTOVANJE SA KOVID PASOŠIMA ILI SA POTVRDAMA O VAKCINACIJI? Dejan Veselinov u Usijanju dana (KURIR TV)

Letnja sezona se uveliko bliži, a i dalje nike poznato šta će nam osim pasoša biti potrebno da pređemo granicu ove godine. Kada ćemo znati na koji način ćemo putovati ove godine? Šta je izvesnije- kovid pasoši ili sertifikat o vakcinaciji?

Gost Usijanja dana večeras je Dejan Veselinov konsultant u turizmu.

foto: Kurir

- Govori se da je Danska već blizu kovid-pasošima, ali takva vrsta dokumenta traži da se vakcinišete, a vakcinacija je dobrovljna. Postoje oni i koji to ne mogu. U EU čini mi se to nije rešeno, države će same to rešavati kako žele. Od početka je sve bilo nepredvidivo. Putovanja nije bilo, naši ljudisu putovali po Srbiji. Navike naših ljudi su se proteklih godina puno promenile, ljudi su navikle da na Sajmu turizma kupe "first minute" ponude, prošle godine je dobar deo građana kupio i vaučere pa su oni ostali. Pitanje je ko će ove godine i kako putovati.

- Za Grčku će verovatno trebati neka vrsta potvrde. Cena PCR testa je sada viša, i platežna moć je zbog krize opala, pa će taj trošak uticati i na putovanja. Procene su da će tek 2024. biti vraćanje na staro. Broj vakcinisanih za sada ne utiče na povećanje putovanja. Verovatno će biti moguće i putovanje u Bugarsku i Grčku tokom sezone.

(Kurir.rs)

Kurir