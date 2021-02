KROZ CENTRALNI INFORMACIONI SISTEM Ministarstvo finansija kontrolom zarada uspostavlja red u javnom sektoru

Ministarstvo finansija Republike Srbije kontrolisaće ubuduće kroz Centralni informacioni sistem za obračun zarada u javnom sektoru obračun plata za više od 500.000 zaposlenih u okviru 10.500 korisnika javnih sredstava.

Osim što je važan za sprovođenje neophodne kontrole, ovaj sistem je značajan i za sprovođenje planirane reforme plata, što je deo dogovora sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF). Na ovaj način, država će po prvi put, na jednom mestu, imati tačnu evidenciju svih zarada i zaposlenih u javnom sektoru. Pomenuti informacioni sistem omogućiće potpunu kontrolu zarada i praćenje zapošljavanja u javnom sektoru, zatim bolje planiranje budžeta korisnika javnih sredstava u delu koji se odnosi na plate, a doneće i uštede svakom pojedinačnom korisniku javnih sredstava, s obzirom na to da oni neće imati trošak obračuna zarade i trošak nabavke i održavanja softvera, jer će za njih to raditi Ministarstva finansija. To znači da će biti kontrolisani rashodi i izvršene isplate za sve zaposlene u javnom sektoru u realnom vremenu. Samim tim, otklonjena je mogućnost greške u obračunima zarada pre njihove isplate, kao i sve eventualne zloupotrebe. U okviru projekta predviđene su i obuke zaposlenih za korišćenje informacionog sistema, i to najpre kod direktnih korisnika budžetskih sredstava, zatim u ustanovama prosvete, zdravstvu, kao i u ustanovama kulture i socijalne zaštite, sudstvu i kazneno – popravnim ustanovama. Ovaj informacioni sistem funkcioniše u skladu sa svetskim standardima dobre prakse, a napravljen je na platformi koja je lider na tržištu u automatizaciji finansijskog poslovanja.

