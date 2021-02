OPET SKOK KORONA BROJKI: Danas 3.460 novozaraženih, još 17 preminulih

U Srbiji je u poslednjih 24 sata na korona virus testirano 15.200 građana od kojih su 3.460 novozaraženih.

Preminulo je 17 pacijenata.

Na respiratorima širom Srbije trenutno su 152 pacijenta.

Presek po gradovima: Beograd 1.105, Novi Sad 198, Niš 186, Kragujevac 122, Vranje 103, Kraljevo 99, Kruševac 82, Aranđelovac 61, Pančevo 59, Paraćin 47, Zrenjanin 41, Subotica 41, Kula 41, Čačak 40, Novi Pazar 39, Užice 36, Topola 29, Negotin 28, Jagodina 27, Kuršumlija 27, Aleksinac 27, Stara pazova 27, Trstenik 26, Šabac 26, Ćuprija 24, Valjevo 24, Vrbas 23, Gornji milanovac 22, Knjaževac 22, Smederevo 21, Smederevska Palanka 21, Kikinda 20.

foto: Covid19.rs Printscreen

Inače, na sednici Kriznog štaba za borbu protiv virusa korona danas nije doneta nijedna nova odluka.

- Razmatrano je da se zatvore za vikend svi restorani u ski centrima. Međutim, sve ostaje kao do sada i to do petka kada će biti nova sednica Kriznog štaba. U petak će biti na razmatranju i predlog da tržni centri za vikend rade do 16 sati - sazanje Kurir od medicinskog dela Kriznog štaba.

Inače, doktor Predrag Kon na početku sednice Kriznog štaba odustao je od ideje o skraćenju radnog vremena na 18 sati i predložio da ništa ne radi naredna dva vikenda. Potom je usledila rasprava o predloženim merama, Kurir saznaje od medicinskog dela Kriznog štaba.

- Na sledećem sastanku u petak će se raspravljati o modelima reagovanja u toku vikenda i o tome će se doneti odluka. Jasno je procenjena epidemiološka situacija da se dalje pogoršava i zato neophodno maksimalno pojačati kontrolu. Iako je bila pojačana u poslednje vreme, treba nastaviti s kontrolom. Pojačaće se i nadzor nad obolevanjem u školama. Nemamo zasad podatke koji ukazuju na veliki rizik, a to je bitno jer su iskustva iz drugih zemalja takva da se prenošenje u školama dešavalo zato će nadzor biti pojačan - rekao je Kon nakon sednice.

(Kurir.rs)

Kurir