VLADIMIR RADOMIROVIĆ I ŽELJKO MATORČEVIĆ U USIJANJU DANA: Država može da zaštiti novinare, treba reagovati na vreme (KURIR TV)

Noć 12. decembra 2018. mogla je da bude fatalna za novinara portala Žig info iz Grocke. Jovanović je pre ovog jezivog događaja pisao o malverzacijama bivšeg predsednika opštine Grocka Dragoljuba Simonovića. Simonović je osuđen na četiri godine i tri meseca zatvora zbog podstrekivanje na paljenje kuće novinara.

Šta ova presuda, iako prvostepena, znači za slobodu medija u Srbiji? Koliko su novinari u Srbiji ugroženi?

Gosti Usijanja dana na Kurir televiziji bili su Vladimir Radomirović, predsednik UNS-a, i Željko Matorčević, urednik portala Žig info, koji je bio brutalno pretučen tri meseca pre paljenja kuće kolege iz redakcije.

- Sa napadom na mene koji se desio dva meseca pre paljenja kuće Jovanoviću se ne dešava ništa, krivična prijava je odbijena od strane tužilaštva. To je bilo prošle godine,nakon toga, ja ne znam šta se s tim dešava, niko me nije zvao, ne znam da li se ponovo vodi postupak, kaže Matorčević.

Vama je slomljena jagodična kost, teže telesne povrede. Presuda Simonoviću je prvostepena, da li je to znak da će novinari biti bezbedniji?

- Država kad hoće može da zaštiti novinare. Da je država reagovala kako treba kod slučaja Matorčevića, ne bi se desilo ovo sa Jovanovićem. Oni su objavili seriju tekstova o malverzacijama u Grockoj, ne vidim drugi motiv napada. Državni organi moraju da reaguju na svaki napad na novinare, da ne bi bilo težih posledica, kaže Radomirović.

- Kolega Jovanović kaže da razrešenje njegovog slučaja daje nadubudućim naraštajima novinara, ali ja bih to uzeo sa rezervom, ima dosta sličnih slučajeva, treba rešavati i ostale. Institucije jesu problem, mi sa Žig infa smo stalno prijavljivali pretnje, nosili smo ime i prezime čoveka u policiju koji je trebao da izvrši napad na nas. Ne znamo šta je s tim. Nije nam jasno ni zašto se ne istražuje bogaćenje Simonovića.

- Dragoljub Simonović je još uvek član SNS, stranka se nije odrekla njega. Oni su rekli da ne mogu da ga izbace dok se ne donese presuda, a sad se nisu oglasili povodom presude, kaže Matorčević.

- Svega oko 10% napada na novinare dobije sudski epilog. Ako se ne budu rešavali slučajeva napada na novinare, to će biti velika opasnost, kaže Radomirović.

Kazna je 4 godine i 3 meseca? To nije suđeno kao pokušaj ubistva?

- Tužilac je rekao da je pokušaj ubistva jako teško dokazati, pa su u procesu išli na to da se dokaže da su hteli samo da zapale auto. Visina kazne je nezahvalno komentarisati, ali ovo je svakako dobar korak u zaštiti novinara, kaže Matorčević.

- Ne bilo rešenja ovog slučaja da nije bilo pritiska iz Evrope. A meni nije ništa rešeno, ne znam zašto, kaže Matorčević.

- Sudski postupak za ubistvo Slavka Ćuruvije ne bi počeo da nije bilo političke volje. Nijedna vlast nije htela posle 5. oktobra nije htela to d apokrene dok je lsučaj još bio svež. Takođe se već ne rešava slučaj novinara iz Jagodine Milana Pantića, koji je pisao o korupciji u Jagodini, pre 20 godina, a nijedna vlast nije to rešavala. Prave se da se to nije ni desilo. Novinari se plaše, posebno u malim sredinama. Što se više onaj koji preti novinarima nalazi bliže političkom vrhu, to je sporija reakcija, kaže Radomirović.

- Kad imate napade svaki dan, vi ih stalno prijavljujete a ništa se ne dešava, onda odustanete od prijava. strah postoji i dalje. U Grockoj je ista situacija kao i ranije, nas izbegavaju jer pišemo o korupciji, koja je i danas velika u Grockoj, kaže Matorčević.

Reagovanje Reportera bez granica?

- Svaka pomoć iz inostranstva je dobro došla,a li ne mogu oni rešavati naše probleme. Kad kod nas novinarska udruženja nastupaju jednistveno, onda se nešto reši. Za sada nismo dovoljno jaki, kaže Radomirović.

- Mi u Grockoj živimo svakodnevno sa pretnjama. Mi moramo biti što profesionalniji u svom poslu, pristup informacijama mora svima biti dostupan, kaže Matorčević.

- Treba podržati rad medija kao što je Žig info. Njih treba pomoći, kaže Radomirović.

- Građani i kolege su i pomogli da se Jovanoviću obnovi kuća, prikupio se dobar deo sredstava, kaže Matorčević.

- Advokati su uspeli da se krivični zakon izmeni tako da se sad to tretir akao i napad na službeno lice, kad bi tako bilo sa novinarima ne bi to previše promenilo stanje na terenu, ali bi bilo dobro da se promeni krivični zakonik, kaže Radomirović.

