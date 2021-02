NAŠMRČU SE PA SEDNU ZA VOLAN: Narko-vozači su BOMBE na srpskim ulicama! Sada im je odzvonilo, ko odbije droga test ODRAĆE GA!

Vozačima na ulicama i putevima ne preti opasnost samo od onih koji za volan sedaju u alkoholisanom stanju, već je priličan broj i onih koji motornim vozilom upravljaju drogirani!

Početkom godine počelo je redovno testiranje vozača na psihoaktivne supstance, a MUP Srbije već je prinuđen da nabavlja još uređaja koji na brz način detektuju prisustvo droge. Praktično da ne prođe dan a da ne bude otkriven poveći broj onih koji su vozili, napravili saobraćajni udes, pa čak i totalni karambol pod uticajem zabranjenih supstanci.

Ilustracija foto: Shutterstock

Tako je na auto-putu Beograd-Šid policija zaustavila sedamnaestogodišnjaka koji je upravljao automobilom marke “alfa romeo” brzinom od 133,8 km/h, bez vozačke dozvole, a još je bio i pozitivan na kanabis. Iste noći, 22-godišnji mladić u Beogradu bio je pozitivan na kokain, heroin i metadon, a vozio je takođe bez vozačke dozvole!

Samo par dana ranije pripadnici Uprave saobraćajne policije odredili su zadržavanje tridesetpetogodišnjem vozaču koji je na Novom Beogradu za 10 minuta izazvao nekoliko saobraćajnih nezgoda u kojima su povređene dve osobe, a testovi su pokazali da je bio je pod dejstvom droge (kokain) i alkohola.

Da je situacija prilično zabrinjavajuća, potvrđuju podaci kada je za samo šest dana krajem januara iz saobraćaja isključeno 40 vozača na osnovu rezultata testa na drogu. “Drager DrugTest 5000“, inače skup aparat na kome jedno testiranje košta oko 20 evra, očitava prisustvo sedam vrsta narkotika: amfetamina, kanabisa, kokaina, metamfetamina, opijata, metadona i bezodijazepina. Među vozačima koji su krajem januara isključeni iz saobraćaja, 16 njih je bilo pod dejstvom kanabisa, a po osam pod dejstvom kokaina i amfetamina. Kod devet je utvrđeno prisustvo više vrsta psihoaktivnih supstanci.

Ilustracija foto: MUP

- Ne mora da znači da su svi koji su vozili pod dejstvom narkotika njih uzimali taj dan. Kada čovek uzme kanabis, on se posle 15-30 minuta oseća lepo i to ga drži 3-4 sata, posle čega se vraća u normalu, ali pogrešno je misliti da dejstvo narkotika tada i prestaje. Prema najnovijim istraživanjima, marihuana i kanabis ostaju u organizmu i do 28 dana od dana kada su uzeti, za razliku od alkohola, koji nestaje posle 12 sati - priča dr Zoran Dimitrijević, neuropsihijatar i subspecijalista dečje psihijatrije iz Užica, navodi Blic.

Drogirani kidaju volan i gas i zato su preopasni za okolinu

Dimitrijević je autor programa “Škola bez droge” koji je u cilju prevencije narkomanije usvojila Vlada Zorana Đinićića i kojim je u našoj zemlji, BiH i Crnoj Gori bilo obuhvaćeno preko 100.000 dece. Nedavno su saobraćajci u Užicu zatekli i 45-godišnjeg taksistu koji je vozio, kako je saopšteno, pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Kako tvrdi dr Zoran Dimitrijević, svaka vrsta droge deluje različito. Oni koji uzimaju droge koje deluju depresivno, poput opijuma i heroina, neće sesti za volan.

- Njima je lepo, proživljavaju nirvanu i lepo im je kada ne rade ništa. Međutim, postoji grupa narkotika koji deluju lažno stimulativno. To su kokain, kanabis, ekstrazi, spid i one navode čoveka da se oseća sposobnijim, raspoloženijim, da oseća da može da uradi nešto više, da neke situacije rešava lakše, da ima mnogo energije, drže ga budnim, u pokretu. Korisnici zaboravljaju na problem i sve im se čini lepo. Stoga prave greške, svuda pa i u saobraćaju - objašnjava lekar iz Užica.

Ilustracija foto: Profimedia, Shutterstock

Dr Dimitrijević stanje vozača pod dejstvom stimulativnih droga pokušava da preslika na fudbalskom terenu. Kako fudbaler koji je uzeo neku od takvih droga može brže i više da trči od drugih, kaže neuropsihijatar, tako se i vozaču čini da je brzina od, na primer, 60 kilometara na sat jako mala i da može mnogo više.

- U psihi mu se stvara lažna predstava o stanju svoje psihičke i fizičke sposobnosti, da je bolji i jači nego drugi, nesvestan je da mu je uračunljivost smanjena. Prosto kida volan i gas i zato je apsolutno opasan za okolinu, a kamoli za učesnike u saobraćaju.

Test od 10 minuta ili u bolnicu

Pored testa na drogu koji se na osnovu uzorka pljuvačke obavlja praktično dok je vozač za volanom i traje oko 10 minuta, postoji drugi način kontrole prisustva psihoaktivnih supstanci.

Naime, saobraćajna policija može da pošalje vozača za koga posumnja da je pod dejstvom narkotika na stručni pregled u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu, gde medicinsko osoblje radi analizu uzorka krvi, odnosno urina.

Ilustracija foto: Shutterstock

Od 20.000 dinara do 30 dana zatvora

Kada je reč o kažnjavanju vozača pod dejstvom narkotika, posle isključenja iz saobraća određuje mu se zadržavanje do 12 sati.

- Protiv vozača se podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i zakonom je propisana novčana kazna od 20.000 do 40.000 dinara, ili kazna zatvora od 30 dana, osam kaznenih poena i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom od najmanje šest meseci - kažu iz MUP-a Srbije.

Vozač koji odbije da bude podvrgnut testu na drogu biće sankcionisan novčanom kaznom od 100.000 do 120.000 dinara, dobiti 14 negativnih poena i ostati bez dozvole osam meseci, ili odslužiti zatvorsku kaznu od 30 dana.

(Kurir.rs/Blic, V.Lojanica)

Kurir