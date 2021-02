DOKTOR ĐERLEK REŠIO DILEMU: Evo da li dojilje treba da se vakcinišu i šta kaže o hroničnim bolesnicima

Vakcinacija protiv korona virusa je uveliko u toku, ali pojedine grupe građana nisu sasvim sigurne da li treba da se vakcinišu – među njima su dojilje i hronični bolesnici, a dilemu je rešio dr Mirsad Đerlek.

"Što se tiče hroničnih bolesnika, ima mnogo kardiovaskularnih, bolesnika koji imaju plućne bolesti, cerebrovaskularne. Ti bolesnici ako su u akutnom stanju, tj. pogoršanju, ne mogu da prime vakcinu, moraju malo da se zaleče", rekao je on.

Što se tiče dojilja, navodi da ima mnogo pitanja.

"Na početku vakcinacije je bilo da je to kontraindikacija jer nemamo mnogo studija koje su validne da kažu da li može ili ne može. Mi smo to prosledili kao Nacionalni kooordinacioni tim stručnom komitetu odnosno NITAG-u i prof. Ljiljana Denić je konsultovala Republičku stručnu komisiju, prof. Ljiljanu Stanković koja je nacionalni koordinator za dojenje i predsednik Republičke komisije za podršku dojenju. Konsultovao sam i dr Srđu Jankovića. To su najuticajniji i najstručniji ljudi što se tiče imunologije i, ipak je preporuka, nije obaveza, da izuzmemo žene koje su u laktaciji a radno aktivne i izložene riziku, da ipak mogu da se prijave i da se vakcinišu. Preporuka je zbog toga što je verovatnoća da vakcina nanese malu štetu izuzetno niskog stepena u odnosu na korist koja može zaštititi bebicu jer već smo u 'Dragiše Mišovića' imali pet-šest bebica koje su imale kovid".

Dr Mirsad Đerlek je istakao i da je najvažnije to što imamo dovoljno vakcina, a to što pojedini ljudi čekaju na vakcinaciju je normalno i zavisi od vakcine koju su odabrali.

"Dobili smo 1,5 miliona doze Sinofarma, ali nismo dobili toliko doza Sputnjika i Fajzera i ako ste se odlučili za te vakcine, naravno da morate čekati", rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.

(Kurir.rs/RTS)

