AMBASADORI UPUTILI APEL GRAĐANIMA U SRBIJI: Svi koji imaju mogućnost, trebalo bi da se vaksinišu što pre

U okviru procesa masovne vakcinacije, u Srbiji su priliku da se vakcinišu dobili i strani diplomatski predstavnici u našoj zemlji, koji su istakli da je taj proces impresivno ogranizovan i pozvali sve građane da se vakcinišu.

I predstavnicima diplomatskog kora na raspolaganju su četiri vakcine koliko ih ima u Srbiji - "Fajzer-Biontek", "Sputnjik V", "Sinofarm" i "AstraZeneka", što našu zemlju svrstava u sam svetski vrh po broju cepiva koja su građanima na raspolaganju.

Ambasador SAD u Srbiji Entoni Godfri, koji se danas vakcinisao, zahvalio se Srbiji na vakcinaciji.

foto: Beta/Mileta Mirčetić

- Nećemo zaboraviti velikodušnost Srbije prema SAD i drugim zemljama za vreme Kovid-19 - poručio je on.

Godfri je, u izjavi Tanjugu, istakao da se kovid može pobediti samo ako budemo jedinstveni i ako se što više ljudi širom planete vakciniše.

- Srbija je razumela to i jedna je od vodećih u odgovoru na izazov koji predstavlja pandemija. Moja poruka prijateljima u Srbiji glasi: poštujte sve mere, čak iako ste vakcinisani. To je ozbiljna bolest. Samo zajedno možemo pobediti ovu pošast - naglasio je on.

Prethodnih dana, vakcinisao se i ambasador Nemačke u Srbiji Tomas Šib, "Fajzerovom" vakcinom, kao i njegova supruga.

Šib je za Tanjug istakao da je veoma ohrabrujuce kako napreduje proces vakcinacije u Srbiji.

- To je impresivno - naglasio je Šib.

foto: Beta Slobodan Miljević

On je zahvalio brojnom medicinskom osoblju koje je angažovano u procesu vakcinacije, na svemu što rade već nedeljama.

- Svi koji imaju mogućnost, trebalo bi da se vaksinišu što pre. Što se više ljudi vakciniše, to ćemo brže moći da prevaziđemo pandemiju - rekao je Šib.

On je upozorio da pandemija nije nestala i da svi moraju i dalje da budu obazrivi, što, kaže, pokazuju i brojke, tako da je jasno da se moraju i dalje poštovati mere higijene, pravila distance.

Mogućnost da se vakciniše iskoristio je i ambasador Španije u Srbiji Raul Bartolome Molina, koji je na vakcinaciju došao sa suprugom, i izrazio je veliku zahvalnost Ministarstvu spoljnih poslova i Vladi Srbije što su organizovali vakcinaciju za diplomatski kor.

- Mogu samo da čestitam Vladi Srbije što je tako odmakla u procesu vakcinacije, daleko ispred mnogih zemalja. Mislim da se proces vakcinacije odvija odlično - kazao je on.

I ambasadorka BiH, Aida Smajić, koja je na vakcinaciju došla sa ćerkom, apelovala je na građane da se vakcinišu.

- Preporučila bih svim građanima Srbije i onima koji imaju priliku, da se vakcinišu - kazala je ona.

Smajić je istakla da je svakako jednostavnije primiti vakcinu nego oboleti od Kovida-19.

Budući da u Srbiji žive i rade stranci, i oni imaju pravo da budu vakcinisani, po prioritetima koje je definisala država.

Vakcinisanje pripadnika diplomatskog kora organizovali su Institut "Batut" i Ministarstvo spoljnih poslova, a za vakcinisanje se prijavilo oko 1.200 stranih diplomata u Srbiji.

U toj grupi je većina članova osoblja i njihovih porodica iz ambasada evropskih zemalja, ali i SAD, Kanade, Indije, Brazila, Australije, kao i kancelarija međunarodnih organizacija iz sistema UN, OEBS, NATO, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i drugih.

Predstavnici diplomatskog kora iskazuju veliku zahvalnost za, kako kažu, izuzetan gest Vlade Srbije da među prvima u svetu na organizovan način i u izdvojenim prostorijama pristupi imunizaciji ove kategorije stranaca, kao i pohvale za ljubaznost i profesionalnost osoblja "Batuta" i svih zdravstvenih radnika uključenih u ovaj proces.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir