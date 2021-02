ĆALETOV SIN OPET SE BAHATI: Oduzeta su mu čak 2 poršea, a on poručio NE MOŽETE VI DA ODUZMETE KOLIKO JA MOGU DA IH KUPIM

N. K. dospeo je u žižu javnosti u oktobru prošle godine kada je slupao zlatnog "poršea" i ironično prokomentarisao "Ubiće me ćale". Od tada ovaj mladić, kojem je policija u toku ove nedelje oduzela dva automobila iste marke, ne prestaje da intrigira svojim ponašanjem i načinom života.

Srpski Dan Bilzerian, kako sebe naziva, često se, kako na društvenim mrežema tako i u životu, hvali bahatošću.

Zaštitni znak mu je zlatni "porše", zahvaljujući kojem je javnost i čula za njega.

Naime, u oktobru ove godine, N. K. je u na Novom Beogradu imao udes nakon kojeg je na instagram postavio snimak slupanog auta. U pozadini se tada, uz smeh, čuo i njegov ironičan komentar "ubiće me ćale".

Ova objava se brzo proširila internetom, a mladić je dobio prostor u medijima. Tih dana njegove su bile naslovne strane, gostovao je u emisijama u kojima je iznosio stavove koji verodostojno predstavljaju stanje u našem drštvu i opštu devalvaciju koja u njemu vlada.

Tako je u izjavi za jedan medij rekao da "ne zna šta će sa sobom, da mu dan prolazi u dosadi", ali da je upravo to, "kola, lova, lake žene", san svakog čoveka i da ga, dok ima novca, ne zanima ko su mu prijatelji.

- Ovo je san svakog klinca. Niko ne razmišlja "završiću fakultet, biću obrazovan". Koga boli uvo?! Realno, samo lova, lake žene, kola - kazao je dodajući - Ako imam pare svako će da me poštuje, šta me briga da li mi je neko lažni ili pravi prijatelj? To se sad gleda. Ako budem ostao bez para i bez ičega, videćemo ko će ostati uz mene, ali ne dam se još.

Hvalio se time da je bio sa brojnim pevačicama i poznatim devojkama.

- Bio sam sa pola estrade, ali neću da imenujem nikoga, to je bilo davno. Ne upoznam ja njih, oni se meni uglavnom javljaju na Instagramu, u klubovima, prepoznaju me... Ja da jurim sad neke pevačice, ne zanima me uopšte. Jure one mene - rekao je ćaletov sin.

Njegova popularnost na društvenim mrežama je rasla. Tako ga na instagramu prati gotovo 180.000, pretežno mladih, ljudi, koje on svakodnevno "obraduje" snimcima i slikama svog luksuznog života.

Fotografije automobila, novčanica, skupe odeće i satova preplavile su njegov profil, dok retko postavlje one na kojima mu se vidi lice.

Za ovakav život zarađuje, kako je naveo, na instagramu, preko profila kladioničarske organizacije "nerad_tips", koja se bavi dojavom nameštenih sportskih utakmica.

Ovih dana po drugi put je ostao bez zlatnog "poršea", koji mu je policija oduzela zbog saobraćajnog prekršaja.

Prilikom provere policajci su utvrdili da momak sa zlatnim poršeom nije imao izdat atest za prepravku vozila odnosno za folije na svim staklima i šoferšajbni, kao ni saobraćajnu dozvolu.

Pored toga, pratiocima se na instagramu "požalio" i da mu je u toku snimanja spota, za pesmu u kojoj se govori upravo o njegovim kolima, policija oduzela još jedan "porše".

- Ne možete vi da mi oduzmete koliko ja mogu da ih kupim - bio je njegov komentar na događaj.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir