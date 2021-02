NESVAKIDAŠNJI PODVIG: Iz Jasenovca sam 1991. izvukao LOBANJE I KOSTI i osam godina ih čuvao u svojoj kući!

Simo Brdar, čovek koji je pronašao dokumentaciju i dokaze o ustaškim zločinima iz Jasenovca: Mnogi su me smatrali čudakom jer sam se svojski trudio da sačuvam od propadanja i zaborava bar deo svedočanstva o stradanju

Sanduci u kojima su spakovana jasenovačka stradanja, jedan stan u Kozarskoj Dubici, obične domaće mačke, a povrh svega toga jedan uporan i istrajan čovek spasli su istinu - deo građe Spomen-područja Jasenovac, koja je „utekla“ hrvatskim „zengama“ u jesen 1991. godine.

A u njoj je bilo čak i delova skeleta, silnih fotografija, svakakvih „naprava“ za mučenje, ali i sitnica: malih-velikih stvari ostalih iza nevinih, a stradalih.

Spasavali smo dokaze

Simo Brdar bio je pomoćnik direktora Spomen-područja Jasenovac tog novembra 1991. godine, kad su usred krvavih sukoba uspeli da izvuku deo građe koja svedoči o ustaškim zločinima nad Srbima, Jevrejima i Romima u Jasenovcu za vreme takozvane NDH.

- Novembra 1991. bilo je vreme poplava i žestokih bitaka, čitavo područje je bilo minirano. Bukvalno si mogao poginuti od krhotine granate ili nagaziti na minu. Pakovali smo u sanduke što smo brže i lakše mogli. Samo smo gledali da što pre izvučemo i spasemo građu. Spomen-područje Jasenovac je imalo oko 30.000 muzeoloških jedinica, ali ne znam koliki je deo spasen. U toj panici, kad grabite, nosite, padaju granate, nije baš neko stanje uračunljivosti. U nekoliko navrata smo taj deo zbirke prebacili u Dubicu, kod mene u stan - priča za Kurir Simo Brdar, istoričar, koji je kasnije i formirao, i bio prvi direktor, javnu ustanovu Spomen-područje Donja Gradina, koju je osnovala vlada RS, a zapravo je najveće stratište ustaškog koncentracionog logora Jasenovac.

Nacionalno blago

Priča o nacionalnom blagu, koje među Srbima, ali i pred čitavim svetom treba da čuva istinu i bude nauk za sve nove generacije o strašnim zločinima i nevinim žrtvama, imala je u to ratno vreme devedesetih čudne zaplete. I sam Brdar kaže da je deo zbirke završio u njegovom stanu radi spasavanja i izbavljenja, a neplanirao tu ostao čak osam godina. Dok ga vlada Republike Srpske nije preuzela.

- Desetine sanduka, više se i ne sećam tačno, možda 30-40 njih, bilo je u jednoj sobi u mom stanu. Soba je bila krcata, toliko da si vrata jedva mogao otvoriti i ući unutra. Bila je to čudesna zbirka. U sanducima je bilo i delova skeleta, dve-tri lobanje. A znate li koliko osteološki ostaci mogu da budu opasni? Pa mogao sam da inficiram celu porodicu! - priča Brdar.

Veli i da su ga mnogi smatrali ludakom i čudakom jer se svojski trudio da sačuva od propadanja i zaborava bar deo svedočanstva o zločinima i stradanju u Jasenovcu.

- Stan je bio na spratu i suv, pa bar s te strane nije trebalo da brinem o građi. Ali sam nabavio i posebne čuvare - mačke. Baš kao što to ima i čuveni muzej Ermitaž u Sankt Peterburgu. Mačke su čuvale sanduke od miševa, a time i uništenja. I baš zbog toga su me ismevali. Ali ja sam imao samo jedan cilj - da sve spasem i da se to što pre reši, jer čuvanje tako važne istorijske građe u privatnom stanu nije rešenje - priča Brdar i dodaje da je u jesen 1999. građu preuzela vlada RS i predala arhivu u Banjaluci.

Ali tu nije kraj zapletima. Velika bura digla se jeseni 2000, kad je ta jasenovačka zbirka završila u Vašingtonu. U muzeju Holokausta, a prema tadašnjim navodima medija, po ugovoru RS i SAD. Nekoliko godina kasnije građa je vraćena, ali u Hrvatsku - u Jasenovac!

KAKO JE LOGOR POSTAO TRAVNJAK Zatiranje tragova foto: Beta/Damir Senčar Uništavanje zbirke s početka krvavih sukoba devedesetih u kojima se raspala SFRJ uništavanje je samo delića onoga što je ostalo od ogromnog stratišta u kojem se ugasilo stotine hiljada života. Brdar podseća i na to da je odmah po završetku Drugog svetskog rata komunistička vlast uništila sve građevine i logor sravnila sa zemljom. - Tu su bili ostaci zidina ciglane, lančare i drugih objekata, koje ni današnja artiljerija ne bi mogla razrušiti. To je jedinstven slučaj u Evropi, pa i svetu, da su svi tragovi logora sravnjeni sa zemljom i napravljen travnjak na kome je podignut spomenik. Nestale su grandiozne građevine, a među njima i Logor 3, poznat po ciglani, koji je bio grad mrtvih. Pa čak su i nacističke zemlje logore pretvorile u memorijalne centre - kaže Brdar.

PATRIJARH SRPSKI PORFIRIJE O FILMU „DARA IZ JASENOVCA“ Bilo je vreme da se progovori! foto: Ana Paunković Patrijarh srpski gospodin Porfirije juče je objasnio kako je doživeo film o kom bruji ceo region. Na konferenciji za medije koju je održao zajedno s predsednikom Aleksandrom Vučićem poglavar SPC se, između ostalog, osvrnuo i na utiske koje je na njega ostavio film „Dara iz Jasenovca“. - Hvala Bogu da je srpska kinematografija konačno progovorila filmskim šapatom o tako važnoj temi. Nakon što sam gledao film, imao sam pogled u nebo i molitvu u duši za najveće srpsko stratište - izjavio je patrijarh Porfirije. - Bez ikakve umetničke ocene ovog ostvarenja, za koje čujem da je izazvalo i mnoštvo napada i odbrane, ja smatram da je neprocenjivo važno to što je srpska kinematografija prvi put progovorila o ovoj temi - zaključio je on.

DOKUMENTARCI Filmovi o stradanju Simo Brdar je napravio desetak filmova o Jasenovcu. - Moji filmovi se prikazuju i u najvećim muzejima Holokausta u svetu. Najveće priznanje mi je prikazivanje filma „Bog je ćutao“ u izraelskom Knesetu, u dvorani „Negev“ - kaže on.

