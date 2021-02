VESIĆ POTVRDIO ZA KURIR: Dugo se vodila rasprava oko novih mera, premijerka Brnabić iznela kompromis za vikend

Zamenik gradonačelnika Beorgada Goran Vesić potvrdio je za Kurir da je jutros na Kriznom štabu odlučeno da se za vikend radi do 14 časova.

Navodi da je premijerka Ana Brnabić iznela kompromisno rešenje između predloga medicinskog dela štaba i predloga Grada Beograda.

- Razgovarali smo o argumentima o predlogu medicinskog dela kriznog štaba da se ne radi za vikend i narednih pet dana, kao i o predlogu Grada Beograda da se striktnije poštuju mere i da se posebno obrati pažnja na skijališta i planine koji su pravi izvor zaraze i zbog kojih imamo i povećan broj obolelih. Dugo se vodila rasprava, a Grad Beograd, odnosno ja lično zalagao sam se za poštovanje postojećih mera, ali i za to da se ne zatvaraju ranije kafići i restorani - kaže Vesić.

Na kraju je, dodaje, premijerka Brnabić iznela svoj predlog, koji je i prihvaćen.

- Premijerka je uložila ogroman napor i predložila je kompromisno rešenje da za ovaj vikend svi restorani i kafići rade samo do 14 sati, to se odnosi i na tržne centre, a da posle 14 sati rade samo apoteke, benzinske pumpe, dostava hrane i prehrambene prodavnice. To je poruka građanima da svi imamo izraženiji nivo odgovornosti, da bi bile moguće relaksacije mera u budućnosti. Zahvalni smo premijerki jer nije sve potpuno zatvoreno, pošto bi to bilo pogubno za privredu i ne bi imalo smisla - rekao je Vesić.

Navodi da Grad Beograd ne može da kaže da je zadovoljan odlukom, ali je podržan ovaj kompromis.

- Imamo veru da, ne da neće biti ponovnog skraćenja, nego da ćemo veoma brzo da razgovaramo i o produženju radnog vremena - zaključio je zamenik gradonačelnika Beograda.

