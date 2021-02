DR ĐERLEK: Cilj mentora prof. Radovanovića i dr Panića je da preko ministra Lončara i zdravstvenog sistema ruše Vučića

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirsad Đerlek odgovara dr Radetu Paniću i prof. dr Zoranu Radovanoviću koji su danas ipred Ministartva zdravlja organizovali konferencviju za novinare, a potom su izašla da im se obrate i trojica državnih sekretara iz istog resora.

- Sramno i nevaspitano ponašanje Srđana Markovića, dr Radeta Panića i prof. dr Zorana Radovanovića prilikm obraćanja državnih sekretara Ministarstva zdravlja dr Mirsada Đerleka, prof. dr Zorana Radovanovića i doc. dr Aleksandra Stefoskog. Mi smo znali da će tzv. generali Panić i Radovanović kad-tad pokazati svoje pravo lice i na kraju borbe protiv kovida 19 pojaviti se i bez ikakvih argumenata kritikovati državu i Ministarstvo zdravlja. To pokazuje koliko im je stalo do zdravlja stanovništva građana Srbije i njihovih života - kaže Đerlek i dodaje:

- Pitao sam lično: "Šta vi, kolege kritikujete i koliko vas Đilas plaća za to što radite. Kritikujete svoju državu koja je najviše građana testirala u regionu. Kritikujete Srbiju koja je hospitalizovala 35 odsto pacijenata što nije nijedna zemlja u Evropi radila. Imamo najmanju stopu smrtnisti i zaraženih građana. Nabavila je "mala " Srbija 2,5 miliona vakcina i po broju revakcinisanih smo prvi u Evropi i 3.u svetu. Dobijamo pohvale za imunizaciju iz cele Evrope i sveta. Izgradili smo dve kovid bolnice za četiri meseca i završavamo KC Srboije koji je do sada bio kao Skadar na Bojani, decenijama se gradio. Đerlek je naveo i da je završen KC Niš, započet KC Vojvodine, nabavljena oprema najsavremenija u svim zdravstenim ustanovama u Srbiji.

- Šta ste nam vi ostavili i kakav zdravstveni sistem - potpuno rasulo, nigde nas nije imalo u svetskim listama. Ne odgovara vam što se nije u Srbiji desio italijanski i francuski scenario. Žao mi je što vam se želja nije ispunila jer ste non-stop želeli da korona virus pobedi, da zdravstveni sistem doživi kolsps, da uništite Zlatibora Lončara i dođete do Vučića. To su vaše iluzije koje se nika neće desiti. To je bio vaš jedini cilj - da srušite presednika Vučića. Nikad to nećete uspeti, postovani plaćenici. Izađite na izbore i pobedite gospodo. A Srđana Markovića pitam gde mi je vaspitanje i ko je njemu umro u vreme pandemije. Meni su umrli majka i ujak i ja sam lično bolovao, a ko je njemu umro i zašto izliva toliku mržnju i bes na nas iz Ministarstva zdravlja. Zdravstveni sistem nikad nije bio spremniji i jači da odgovori svim izazovima koji nas očekuju kaže Đerlek.

(Kurir.rs)

Kurir