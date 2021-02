PRIHVATI IZAZOV: Za oficira Vojske Srbije treba i desetka u srcu, ne samo na ispitima!

U vojnim školama morate imati i desetku u srcu, a ne samo na ispitima! Ovde obrazujemo učenike i kadete, ali i vaspitavamo i negujemo karakter i sve one vrednosti koje čoveka čine oficirom. Da bi neko postao komandant, mora svim svojim znanjem i vrlinama biti primer za ugled. Čast, moral, doslednost, odgovornost, kada je teško da bude prvi ispred svih, to su sve vrednosti koje krase starešinu vojske. Vojska nije samo tu u slučaju rata nego smo svakodnevno uz svoj narod i ovde se školuje budućnost Srbije!

Ovo za Kurir ponosno govori major Nebojša Kljajić, referent za informisanje i moral u Kadetskoj brigadi Vojne akademije (VA), i dodaje da je selekcija kandidata stroga i da samo najbolji mogu postati oficiri srpske vojske.

foto: Ana Paunković

Vrhunsko obrazovanje i uslovi školovanja, besplatan smeštaj, hrana, literatura, mnogobrojni sportski sadržaji, prijatelji za ceo život, siguran posao, stalno usavršavanje u službi, ali i čast da budete vojnik u stroju otadžbine - sve to, ali i mnogo više, budućim učenicima i studentima nude vojno-obrazovne ustanove

Ministarstva odbrane u kojima je počeo upis i trajaće do 31. marta. Jovana Milovanović iz Kruševca, kadet druge godine VA, smer logistika odbrane, kazala je da duboku ljubav prema državi i vojsci neguje odmalena, iako niko od njenih nije bio nikada u vojnoj službi.

foto: Ana Paunković

- Roditelji i prijatelji nisu iznenađeni mojim izborom, iako sam jedina iz moje škole upisala prvo Vojnu gimnaziju. I u gimnaziji i na akademiji život je internatskog tipa i svi smo zajedno, učimo i savladavamo zadatke, ali i pomažemo jedni drugima i u dobru i kada je teško. Znanje koje steknemo u savremenim kabinetima proveravamo na terenu, ali i sebe, kako ćemo se snaći u različitim situacijama... Vojni poziv je najčasniji koji postoji! - kazala je Milovanovićeva i dodala da se neki i dive ženama u uniformi.

Milan Petrović iz Šimanovca, učenik četvrte godine Vojne gimnazije, ispričao je za Kurir da ju je upisao iz ljubavi prema državi i uniformi, ali i zbog sigurnog posla koji pružaju vojne škole, dok se Jelena Mitić, koja je na trećoj godini Srednje stručne vojne škole, prisetila koliko je u rodnoj Velikoj Plani svima bilo neobično što je kao žena odmalena sanjala da služi državi, ali i koliko je srećna što joj se san ostvario.

210 kadeta na sedam studijskih programa prima ove godine Vojna akademija

40 kadeta upisaće studije medicine na VMA

80 učenika u prvi i po pet u drugi i treći razred primiće Vojna gimnazija

60 učenika krenuće u Srednju stručnu vojnu školu "1.300 kaplara"

Kadet Viktor Teodosić: Ostvario mi se dvostruki san Viktor Teodosić sa Uba, kadet treće godine studijskog programa Vojno vazduhoplovstvo, modul pilot helikoptera, na VA, kazao je da je od malih nogu sanjao da postane pilot, ali i da služi otadžbini. - Helikopteri su teški za upravljanje, naravno, i avioni, ali to je bila ljubav od rođenja, pre svega prema državi, a zatim i prema avijaciji. Spojio sam ih u jedno i ostvario mi se sada dvostruki san, prvi sam u porodici koji sam izabrao vojni poziv i svi su preponosni na mene - kazao je Teodosić za Kurir. foto: Ana Paunković

Otvorena vrata svake subote: Konkurs traje do 31. marta

Konkursi za upis u vojne škole otvoreni su od 15. februara do 31. marta, a svi detalji i uslovi za konkurisanje objavljeni su na veb-sajtovima vojnih škola i Ministarstva odbrane. Kako bi zainteresovani stekli uvid u to šta ih očekuje u vojnim školama, organizovane su akcije "otvorena vrata" svake subote od 11 do 13 časova. Profesori, kadeti i učenici vojnih škola upoznaće zainteresovane osnovce i srednjoškolce s procesom upisa i pomoći im da na najbolji način lično vide šta ih očekuje ukoliko njihov izbor bude vojni poziv.

foto: Ana Paunković

(Kurir.rs/Jelena Pronić)

Kurir