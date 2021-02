DA LI JE STVARNO ILI FEJK? Bahati Tik-toker koji je maltretirao radnika gradske čistoće tvrdi da je pretučen (VIDEO)

Popularni Tik-toker Zoran Jovanović koji je početkom godine izazvao buru zbog videa u kom ponižava radnika gradske čistoće sada je ponovo skrenuo pažnju na sebe jer je navodno napadnut u centru Beograda.

Društvenim mrežama kruži snimak navodnog napada, a Jovanović, koji je poznat i pod nadimkom "ludibratt" objasnio je na TikToku i kako je došlo do navodnog incidenta.

"Drugar mi je zadavao izazove u Knezu i rekao mi je da se zaletim na nekog lika i da ga gurnem. Bila neka dva lika, šetala Knezom i ja se zalećem na jednog od njih i gurnem lika polako, bukvalno sam ga pipnuo. Taj lik koga sam polako gurnuo se samo nasmejao jer me je prepoznao, a njegov drug me uopšte ne gotivi i zaleteo se na mene i nabada me iz sve snage u oko. Toliko mi je modro, nadulo se, imam masnicu preko celog oka. Ako prepoznajete lika, znate kako se zove i odakle je napišite mi", rekao je Jovanović.

Podsetimo, Jovanović je početkom godine objavio snimak maltretiranja radnika gradske čistoće, a do incidenta je takođe došlo u Knez Mihailovoj ulici.

Ovakva sraman čin podsmevanja za par hiljada lajkova i pregleda zgrozio je mnoge, te su se na društvenim mrežama ređale osude za ovakav postupak.

Dugo nisam video ovakvo ponižavanje radnika, stvarno sramota da klincu padne na pamet da ovako maltretira radnike koji po ovoj hladnoći čiste naše ulice. Ne znam gde su roditelji pogrešili sa ovakvim imbecilima. pic.twitter.com/1cVHQQnyqT — Sergej Dojcinovic (@sergdojc) January 4, 2021

(Kurir.rs)

Kurir