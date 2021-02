NISAM OČEKIVALA TAKVU ODLUKU Premijerka Brnabić o kovid pasošima: To je suprotno EU vrednostima, ali bićemo spremni

Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da je ideja o uvođenju kovid pasoša u Evropi suprotna evropskim vrednostima slobode kretanja i prava na izbor, ali da će naša zemlja, ako se to desi biti i za to spremna, jer već imamo informacioni sistem koji to omogućava.

Brnabić je, odgovarajući na pitanja novinara posle obilaska pogona za prikupljanje i plasman meda "Naš med" u Rači, rekla da apsolutno smatra da je vakcinacija izuzetno važna, ali i da ljudi moraju imati pravo na izbor.

- Mislim da se tako diskriminišu ljudi koji ne mogu da se vakcinišu iz zdravstvenih ili nekih drugih razloga. Nije mi jasno kako će ti ljudi putovati. Nisam očekivala takvu odluku EU i nadam se da ona nije finalna. Ali, ako bude, mi smo od prvog dana spremni za tako nešto - za naše građane nema problema jer smo među zemljlama sa najviše vakcinisanih ljudi - rekla je premijerka.

Ističe da imamo informacioni sistem koji je već pravljen tako da, ukoliko se uvedu kovid pasoši, to građani Srbije mogu da imaju.

- Mi nemamo problem, ali mislim da je to suprotno svim evropskim i vrednostima modernog društva - poručila je Brnabić.

Govoreći o stanju u Srbiji u vezi sa korona virusom, predsednica vlade kaže da je teška situacija u kovid bolnicama, ali da se i dalje trude da ne vraćaju neke druge bolnice u kovid režim.

- Zato smo odlučili da napravimo prekid ovog vikenda, da sve radi do 14 sati, sve inspekcije su na terenu. Zatvaramo veliki broj korona žurki. Zaista ne mogu da shvatim takvu neodgovornost prema zdravlju bližnjeg - naglasila je Brnabić.

Premijerka ističe da to zaista nije u redu prema našim zdravstvenim radnicima koji rade 24 sata u nedelji i ne mogu da vidaju svoju decu, niti mogu da koriste godišnje odmore.

(Kurir.rs/ Tanjug)

Kurir