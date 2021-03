DANAS SUNČANO I SUVO: Do 13 stepeni, a evo kakvo nas vreme čeka u prvoj nedelji marta

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, pre podne u Banatu i na istoku Srbije, a posle podne i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje, ali će se zadržati suvo.

Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od -2 C do 5 C, a najviša dnevna od 9 C do 13 C.

Izgledi vremena do 8. marta: Do petka ujutru po kotlinama jugozapadne i južne Srbije sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana sunčano uz postepeni porast temperature.

U petak uveče i u subotu prolazno naoblačenje i zahlađenje sa kišom, na planinama sa snegom. U nedelju i ponedeljak malo i umereno oblačno i sveže.

(Kurir.rs/Tanjug)

