KO ĆE SVE MOĆI DA RAČUNA NA NIŽE RAČUNE ZA DALJINSKO GREJANJE: Građani ne koriste olakšice, ne znaju da mogu da uštede mnogo novca

Posle usvajanja Zakona o socijalnoj karti, Vlada najavljuje i da će najsiromašnijim građanima već ove godine olakšati i put za sticanje statusa energetski ugroženog kupca.

U toku je obnova zahteva, a pored dosadašnjih povlastica za plaćanje računa za struju i gas, najugroženija domaćinstva uskoro će moći da računaju i na olakšice za daljinsko grejanje.

Besplatnih mesečno do 120 kilovata struje i 75 kubnih metara gasa u grejnoj sezoni, već sedmu godinu mogu da koriste socijalno ugroženi, primaoci dečjeg dodatka i siromašne porodice u zavisnosti od broja članova i prihoda.

Nadležni obećavaju da će povlasticama obuhvatiti račune za daljinsko grejanje i ukloniti administrativne barijere za njihovo sticanje.

"Dakle za sve one ljude imaju Socijalne karte kroz Ministrstvo rada, ali koji ne mogu da plate sve svoje obaveze, govorim o jednoj vrsti energetskog siromaštva, pojednostavićemo procedure i podići ćemo određene nivoe koji će omogućiti ljudima da zaista mogu da koriste, jer im to treba i besplatne kilovate i metre kubne gasa i isto tako toplotnu energiju", kaže Zorana Mihajlović, ministarka rudarstva i energetike.

Izveštaji sa terena pokazuju da je najveći problem što na lokalu građani o tim povlasticma nisu dovoljno informisani. U vreme pandemije nije lako podneti ni zahtev.

"Grad Prokuplje u 2020. je imao u radu 480 predmeta za sticanje energetski zaštićenog kupca. U 2021. do sada je podneto 106 zahteva. Treba reći da su svi potrebni obrasci objavljeni na sajtu grada Prokuplja tako da smo na taj način olakšali pripremu dokumentacije", kaže Katarina Veljović iz Skupštine grada Prokuplja.

Završene su i opsežne analize koje pokazuju da će pojednostvljena procedura koja se sprema, uvećati i broj korisnika tih olakšica: 75.000 je domaćinstava koja u proseku koriste besplatne kilovate, a može ih biti duplo više.

Povlastice za gas u grejnoj sezoni do sada je dobijalo najviše šezdesetak građana, a može ih imati čak 10.000. Dok bi nove olakšice za grejanje iz toplana moglo da ostvari oko 50.000 ugroženih domaćinstava.

"Promenićemo mi te granice da one budu zaista prihvatljive za one ljude koji su ugroženi a da oni ljudi koji mogu da plaćaju električnu energiju ili toplotniu i gas to zaista i plaćaju", kaže ministarka Mihajlović.

Izmene Zakona o energetici i nova Uredba o energetski zaštićenim kupcima već su spremne za usvajanje pa se primena novih procedura i povlastica najavljuje tokom proleća.

(Kurir.rs/RTS)

Kurir