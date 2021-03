NEMA VIŠE "DVA PLUS DVA JE PET", A NATO JE MIROTVORNA ORGANIZACIJA! Udžbenici će biti kao nekada (KURIR TELEVIZIJA)

Ministarstvo prosvete i Vlada Srbije uskoro će na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića započeti izmenu zakona po kojoj će pisanje i štampanje udžbenika za srpski jezik i književnost, istoriju i geografiju biti u nadležnosti države.

Jelena Ivanović iz Zavoda za udžbenike kaže da je ta institucija obradovana ovim predlogom jer se, kako kaže, na ovaj način vraća u vreme kada je sistem obrazovana bio uređen, a udžbenici objavljivani onako kako je trebalo.

"Desile su se neke stvari koje su nepravedno uplivale u ovu oblast zato što liberalizacija tržišta nije pravilno shvaćena u našoj zemlji pre nekih 20 godina", rekla je ona i dodala da će Zavod opravdati poverenje koje mu država i ministarstvo prosvete poklanjaju.

Ona je istakla da znalci pišu njihove udžbenike, a da su nastavni planovi i programi u SFRJ, u saveznoj republici, u Srbiji i Crnoj Gori i sada u Srbiji, okvir koji daje neku vrstu opredeljenja šta će, u kom obimu i na koji način biti plasirano u udžbenicima.

"Činjenice su činjenice i one su nepromenljive bilo o čemu da se radi. Međutim, pitanje imterpretacije tih činjenica je dovelo do toga da se u 10-15 godina događalo, nekada nenamerno a nekada zlonamerno, da se izvrću činjenice koje su opšte poznate i nije bitno ko ih je pisao, nego zašto je neko zloupotrebio tu činjenicu u okviru npr. istorije", objasnila je ona. Gošća je navela dva primera iz udžbenika, da su dva i dva pet, kao i da je definicija NATO alijanse da je to mirotvorna organizacija koja je zadužena za rešavanje sporova u svetu. "To promakne onima koji odobravaju u Zavodu za unapređivanje, vaspitanje i obrazovanje, i kad promakne takva greška, ona se dalje plasira i objavljuje, udžbenik se štampa i ulazi u nastavu i dođe do roditelja, učenika i nastavnika, na kraju i medija", navela je ona.

(Kurir.rs)

