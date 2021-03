UMRLA 2 SATA POSLE ABORTUSA U PRIVATNOJ KLINICI: Dušica po savetu ginekologa otišla u ordinaciju njenog tate! KOBNA ODLUKA

Dušica Trajković (33) iz Leskovca preminula je 23. februara, dva sata nakon izvršenog abortusa u jednoj privatnoj ordinaciji u tom gradu. Još šokantnije je to što je Dušici, kako tvrdi njena porodica, njen lični ginekolog iz Opšte bolnice Leskovac M. V. savetovala da uradi kiretažu u privatnoj klinici u kojoj ona takođe radi, a koju zapravo drži njen otac.

Dušica je iza sebe ostavila supruga i trogodišnjeg sina, a njena porodica sprema tužbu protiv lekara jer sumnja da su krivi za smrtni ishod. Suprug Vladimir Trajković navodi za Kurir da je intervencija pod potpunom anestezijom urađena u privatnoj klinici na insistiranje doktorke M. V., koja je pratila trudnoću punih osam nedelja.

Kiretažu platili 130 evra Obdukcioni nalaz još nije stigao, ali članovi porodice navode da im je rečeno da je uzrok smrti Dušice tromb koji je krenuo iz problematične noge i uzrokovao infarkt pluća. - Kakav god bio obdukcioni nalaz, mi ćemo se pridružiti krivičnoj prijavi ili je sami podneti. Mojoj, već bolesnoj ženi, odgovorno tvrdim, nisu urađene analize pre abortusa koji sam platio 130 evra. Račun još nisam dobio. Jasno je nama da se lekari međusobno štite, ali na nama je da pokušamo da više niko ne bude zavijen u crno zbog abortusa - kaže suprug Vladimir.

- To je bio i njen savet, s obzirom na to da je trudnoća bila rizična i da bi, u protivnom, Dušici bio ugrožen život. Dušica je imala problem sa kičmom, a zbog natečene noge išla je na terapije u Niš. S terapijom je morala da prestane kada je utvrđeno da je trudna. Nakon što je Dušici jednog dana pozlilo, otišli smo na pregled u Opštu bolnicu Leskovac kod njenog ginekologa, a to je doktorka M. V. Ona je tada predložila kiretažu i savetovala Dušici da joj to uradi u privatnoj klinici koju drži zapravo njen otac, takođe ginekolog - tvrdi Trajković.

On navodi da su sve uradili po savetu te doktorke, ali je nakon intervencije Dušica preminula dva sata posle intervencije i to, kako sumnja, zbog nemara zdravstvenih radnika.

Doktorka odbila da govori o smrti pacijentkinje Doktorka M. V. odbila da za Kurir govori o ovom slučaju dok ne dobije zvanični sudsko-medicinski nalaz o uzroku smrti svoje pacijentkinje. Na pozive našeg lista nije odgovarao vlasnik privatne ordinacije u kojoj je urađena intervencija. U upravi Opšte bolnice Leskovac nam je rečeno da su upoznati sa slučajem, ali da nemaju prava da ga komentarišu.

- U otpusnoj listi piše da su joj pre date anestezije urađene sve analize, a zapravo nisu. Takođe, u otpusnoj listi piše da je mirovala dva sata nakon intervencije, što takođe nije tačno. Intervencija je bila zakazana u 19 sati, ali je počela u 19.20 i trajala 40 minuta. Sa klinike smo izašli odmah posle intervencije. Ako meni ne verujete, možete pogledati snimke sigurnosnih kamera. Dušica je izašla polusvesna iz ordinacije oko 20 sati, omamljena od totalne anestezije - navodi suprug.

Dodaje da su potom kupili lekove i otišli kući, ali je Dušici ubrzo bilo sve lošije.

- Ustala je uz moju pomoć da ode do toaleta i skoro da se onesvestila. Mislio sam da je zbog anestezije. Osvestio sam je, ali ubrzo mi je pala na ruke - priseća se Vladimir. Ubrzo je stigao i Dušičin brat Milan Kostić, zvali su Hitnu pomoć, ali je Dušica umrla na putu do bolnice, što je redakciji Kurira i potvrđeno u Urgentnom centru, u koji je dovezena oko 21 čas.

Nakon smrti Dušice Trajković obavljena je obdukcija, članovi porodice su dali izjavu u policiji, a slučaj ispituje i tužilaštvo.

Kurir / Dragan Marinković

Foto: Privatna arhiva

