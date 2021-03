DIJANA MOGLA I POD LEKOVIMA NA DETEKTOR LAŽI! Srpski poligrafista za Kurir: Samo u jednom slučaju MOŽETE DA PREVARITE POLIGRAF!

Bivša državna sekretarka MUP Srbije Dijana Hrkalović po drugi put odbila je poligrafsko testiranje, a provela je četiri sata u prostorijama Službe za borbu protiv organizovanog krimnala (SBPOK) na Makišu. I njoj su bili ponuđeni isti uslovi kako nedavno ispitanom predsedniku Fudbalskog saveza Srbije Slaviši Kokezi, da odgovaraju na pojedinačna pitanja. I ona je to odbila. Navodno, nije mogla da odgovara na pitanja jer je bila "pod lekovima".

Nikola Novak, privatni detektiv, navodi da motiv odbijanja "detektora laži" nije samo jedan, a da medikamenti nikako ne mogu da budu problem.

"To je apsolutno nebitno iz nekoliko razloga i to ne može biti razlog za odbijanje poligrafskog testiranja. Prvo, ukoliko je to stalna terapija, ona postaje deo normalnog ponašanja ličosti, drugo, ta tehnika je toliko napredovala da bi čovek morao da popije 15-20 tableta da bi se to odrazilo na rezultate", kaže za Kurir Nikola Novak, privatni detektiv i jedini poligrafista koji poseduje licencu američkih institucija.

Po njegovim rečima, to što su Dijana Hrkalović i Slaviša Kokeza odbili "detektor laži" pre ukazuje na njihovu krivicu ili na nevinost.

"Čini se da su se oni plašili nekih pitanja i da nisu hteli da na njih uopšte odgovaraju. Poligrafska tehnika je izuzetno napredovala tako da se bez greške može proceniti da li su odgovori tačni ili ne. Ti rezultati se koriste kao dokaz na sudu u Japanu, Indiji, američkoj državi Novi Meksiko, ali i u Mađarskoj, koja je članica Evropske unije. Prvo se uradi probno testiranje, kako bi se videlo kako osoba reaguje, a onda se postavlja set pravih pitanja. Postupak postavljanja pitanja se ponavlja najmanje tri puta, a može i više od toga, kako bi ispitivač bio siguran u rezultate", kaže Nikola Novak.

U praksi se dešava da ljudi odbijaju da se poligrafski testiraju i u poligrafskom centru u kojem radi Nikola Novak.

"To su ljudi koji odbijaju testiranja iz nekog svog principa, u pitanju su uglavnom emotivni odnosi među partnerima i oni to jednostavno ne žele. Ovo ispitivanje u policiji je nešto sasvim drugo, pitanja postavljaju državni organi i ukoliko neka osoba odbija da odgovara na pitanje, to samo budi sumnju da nešto krije, najbolji način za otklanjanje sumnje je odgovaranje", tvrdi Nikola Novak.

