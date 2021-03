BROJ ZARAŽENIH UČENIKA I DALJE ISPOD JEDAN ODSTO Ružić: podaci nisu alarmanti niti u obrazovnom sistemu dolazi do transmisije

Broj zaraženih učenika u osnovnim i srednjim školama u Srbiji i dalje je ispod jedan odsto, izjavio je danas ministar prosvete Branko Ružić i istakao da obrazovni sistem nije mesto transmisije korona virusa.

"Što se tiče učenika osnovnih škola koji su zaraženi, još uvek je taj procenat veoma mali i ne prelazi 0,6 odsto, a što se tiče zaposlenih u tim školama procenat zaraženih je 1,4", rekao je Ružić odgovarajući na pitanja novinara u Idvoru.

Kada je reč o srednjim školama, naveo je da je procenat zaraženih učenika ispod jedan odsto, a zaposlenih 1,6 odsto.

"Ti podaci nisu alarmanti niti je obrazovni sistem mesto gde dolazi do transmisije Kovida 19, ali svakako da se, čim dođe do povećanja broja zaraženih u opštoj populaciji, to reflektuje i na obrazovni sistem, jer pored obrazovnog sistema, koji je zaista pokazao rezistentnost prema koroni, deca i nastavno i vannastavno osoblje imaju neke druge obaveze van tog sistema i dolazi do transmisije virisa", rekao je Ružić.

Poručio je da je vakcinacija jedini način da se izborimo sa korona virusom.

"Uveren sam da će masovna imunizacija pomoći da kolektivni imunitet vremenom podignemo na najveći mogući nivo, ali važno je da svakodnevno apelujemo i na ličnu odgovornost svakog građanina jer to je takođe jedini put kojim možemo da idemo ukoliko zelimo da se izborimo sa koronom", rekao je Ružić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir