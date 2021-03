DR ANČIĆ POSLE SMRTI ŽENE U LESKOVCU: Takve komplikacije kod abortusa se dešavaju, život je tada ozbiljno ugrožen KURIR TELEVIZIJA

Doktor ginekologije Radomir Ančić u "Pulsu Srbije" osvrnuo se na slučaj preminule pacijentkinje dva sata nakon abortusa.

"To je nepredviđena okolnost, naše pacijentkinje takođe budu dva sata u bonlici i onda idu kući. Komplikacije koje mogu nastati nakon dva sata od abortusa mogu ozbiljno ugroziti i ženino zdravlje i njen život", rekao je dr Ančić i dodao:

"Tako brzo uvek je u pitanju neka embolija, tačnije sumnjamo na to, može doći i do komplikacija prilikom same intervencije do performacija materice ili komplikacija vezanih za to, pa da žena odmah mora u operacionu salu, a nakon može i sepsa da se desi".

Kurir