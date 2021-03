IVANUŠA UPOZORAVA: Broj zaraženih može lako da skoči na 8.000! Do ovog skoka došlo je iz dva razloga! STANJE JE OZBILJNO

BEOGRAD - Epidemiološka situacija u Srbiji pogoršana je zbog kombinacije nesprovođenja epidemioloških mera i prisustva novih sojeva koronavirusa u zemlji, ocenio je jutros direktor kancelarije Svetske zdrvstvene organizacije (SZO) u Srbiji Marijan Ivanuša.

Poslednjim presekom stanja u Srbiji registovan je 4.491 slučaj zaraze, a Ivanuša je za RTS rekao da taj broj može brzo da poraste na 8.000 i da ugrozi zdravstveni sistem.

"Brojke koje sada vidimo u Srbiji, puno su bolje nego što su bile krajem novembra, početkom decembra, ali je trend pogrešan. Mi znamo da kad vi imate preko 4.000 obolelih dnevno, jako brzo ta brojka može da poraste na 8.000, a imali smo preko 8.000 u Srbiji i znamo šta to znači za zdravstveni sektor - bolnice. Znači, situacija je jako ozbiljna", upozorio je Ivanuša.

O kovid pasošima Objašnjava da vakcina na globalnom nivou nema dovoljno i da bi uvođenje pasoša, koji ima za cilj slobodno putovanje unutar Evropske unije uprkos pandemiji pomešalo prioritetne grupe za vakcinaciju, te da bi ljudi "trčali za vakcinom". "Mišljenja smo da vakcine za koje znamo da ih nema dovoljno u svetu treba da se koristi prioritetno za najizloženije grupe ljudi, a ne za turiste", rekao je Ivanuša. Kaže da bi uvođenje kovid pasoša otvorilo i pitanje zaštite ličnih podataka. Pitanje ko će imati pristup tim vašim zdravstvenim podacima, kao i to šta je sa ljudima koji se ne mogu vakcinisati iz zdravstvenih razloga, napomenuo je Ivanuša. Objašnjava da je zbog puno problema koje bi izazvali Svetska zdravstvena organizacija za sada protiv uvođenja kovid pasoša. On je ukazao da su primena mera i naše ponašanje od velikog značaja za to kakav će biti trend i kakve će biti brojke. Kaže i da je teško izračunati koliki procenat građana treba da bude vakcinisan da bi se ostvario kolektivni imunitet i istakao da je prerano govoriti o tome.

"Naročito imajući u vidu pojavu virusa koji se lakše prenosi. Ako se virus lakše prenosi, onda treba da bude više vakcinisanih (za ostvarivanje kolektivnog imuniteta)", ukazao je Ivanuša.

On je naveo i da će u Srbiju putem progama Kovaksa prve vakcine u najboljem slučaju doći u martu i dodao da je naša zemlja uradila sve kako bi to bilo ostvareno. Kazao je da je do problema u tom programu došlo zbog nekih regulatornih uslova i nestrašice vakcina.

Na pitanje o "kovid pasošima", čije se uvođenje pominje u Evropskoj uniji, Ivanuša je rekazao da je stav SZO da je prerano o tome govoriti, pre svega zbog nedostatka vakcina. On smatra i da bi se uvođenjem tih pasoša pravile razlike između ljudi, što, kako je rekao, nikako nije prihvatljivo.

(Kurir.rs/Tanjug/RTS)

