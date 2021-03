BIĆE IZLIVEN U UKRAJINI PA DONET U MOSKVU: Statua patrijarha Pavla u mesingu biće visoka 175 cm i teška 400 kg

BEOGRAD - Spomenik patrijarhu srpskom Pavlu (1914-2009), koji će biti podignut u centru Moskve, radiće poznati ruski umetnik Nikolaj Nikolajevič Pavlenko, a statua od mesinga biće visoka 175 centimetara i teška oko 400 kilograma.

Na platou ispred Hrama Petra i Pavla biće postavljen i spomenik patrijarhu moskovskom i cele Rusije Alekseju Drugom, a oba spomenika biće podignuta na inicijativu doktora teologije i vikarnog episkopa moravičkog Antonija Pantelića.

Vladika je za portal 24sedam rekao da se na tom projektu radi već duže vreme sa ciljem da se kroz ličnosti dvojice patrijaraha ''ovekoveči bratska ljubav dva slovenska naroda''.

foto: Dado Đilas

Ističe da su patrijarsi Pavle i Aleksej Drugi bili zaslužni za to što je posle višedecenijske pauze obnovljen rad Podvorja SPC u Moskvi i da je sasvim prirodno da se spomenici postave ispred hrama Svetih apostola Petra i Pavla, u neposrednoj blizini Kremlja.

''Ja sam samo poslušao glas svoje pastve, nakon čega smo kontaktirali s umetnikom i dogovorili sve neophodne detalje'', rekao je vladika Antonije, koji skoro dve decenije rukovodi Podvorjem SPC u Moskvi.

On je kazao da je svetska pandemija virusa korona uticala na posao oko izrade spomenika i da su rokovi za završetak pomereni za sledeću godinu kada Podvorje obeležava 20 godina postojanja.

''Upravo je to i jedan od razloga zbog kojih do sada nismo upućivali zvanične dopise gradskim vlastima i Moskovskoj patrijaršiji, koji će, kada za to dođe vreme, sigurno pozdraviti jedan ovakakav poduhvat'', kaže episkop Antonije.

Za patrijarha moskovskog i cele Rusije Alekseja Drugog kaže da je ostavio veliki trag u istoriji našeg naroda i podseća da je tokom sukoba devedesetih u više navrata posećivao Srbiju i Republiku Srpsku i da je pružao podršku Srbima s obe strane reke Drine.

''To isto je činio patrijarh srpski Pavle, tako da su obojica bili svojevrsni borci protiv rata, za mir u svetu. Podići spomenik samo jednome od njih, predstavljalo bi istorijski propust koji nikada ne bismo mogli nadoknaditi'', rekao je episkop Antonije.

Ističe da će spomenik patrijarhu Pavlu predstavljati njegovu figuru u stojećem položaju i da će statua biti izrađena od mesinga. Visina spomenika bez postolja biće 175 centimetara, težina oko 400 kilograma, a nalaziće se na kružnom postolju. Vladika kaže da će spomenik biti izliven u Ukrajini, gde se nalazi atelje Nikolaja Pavlenka, a da će završni radovi biti obavljeni u Moskvi.

(Kurir.rs/Tanjug)

