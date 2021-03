JEZIVO: Na Tiktoku nagovaraju decu na grupno samoubistvo!

Posle takozvanog blekaut izazova, kada su se deca snimala dok se dave kaišem i u kojem je život izgubio Đ. S. (10) iz beogradskog naselja Rakovica, na društvenoj mreži Tiktok pojavili su se sada još užasniji klipovi za decu i mlade u kojima se ovaj put poziva na grupno samoubistvo!

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije saopštili su da je u toku provera potencijalno opasnih sadržaja za decu i mlade na pojedinim društvenim mrežama i apeluju na roditelje da prate aktivnosti svoje dece na tim mrežama.

- MUP Srbije obavešten je od Interpola iz Jerusalima - dopisom koji je upućen Letoniji, ali i ostalim zemljama na upoznavanje - o informacijama koje kruže na jednoj društvenoj mreži, a tiču se poziva na grupno samoubistvo mladih osoba. Na teritoriji naše države se vrše provere navedene informacije, iako je navedeno obaveštenje upućeno Srbiji isključivo radi informisanja. Pripadnici MUP sa maksimalnom opreznošću pristupaju proveri navedenih ili sličnih sadržaja na društvenim mrežama - saopšteno je iz MUP. Ovaj smrtonosni poziv pojavio se prvo u Tiktok grupama u Rusiji.

Socijalni psiholog Vesna Tomić kaže za Kurir da ovakav poziv zvuči potpuno neverovatno, kao i da jedini lek i spas leži u preventivi, odnosno u otvorenom odnosu i komunikaciji roditelja s decom.

- Porodica mora biti baza deteta, škola nadgradnja, pa tek onda ide sve ostalo. Koliko god ovo nekima zvučalo neprihvatljivo, roditelji moraju da kontrolišu svoju decu, nekada da pristupe tim mrežama i isprate sadržaje koje njihove ćerke i sinovi gledaju, ali ništa nema bez otvorenog razgovora. Roditelj konstantnom i otvorenom komunikacijom mora da izgradi poverenje s detetom, inače nam nijedna policija ni Interpol neće pomoći. Nekad pojedini roditelji imaju psihološko slepilo i odbijaju zabrinjavajuću promenu ponašanja kod dece, odbijaju da vide istinu, a to ne sme da se dešava, svako mora da se pozabavi svojim detetom - kaže Tomićeva.

Peđa Damnjanović

Pratim ćerke na Tiktoku, svuda ima pokušaja zloupotrebe

Srpski glumac koji je pozajmio glas mnogim likovima iz dečjih crtaća Predrag Damnjanović ima profil na Tiktoku koji prati preko 120.000 uglavnom mladih, a za Kurir priznaje kako ga je otvorio upravo da bi pratio šta njegove tri ćerke od osam, 11 i 14 godina rade na ovoj društvenoj mreži:

foto: Privatna arhiva

- Ovo je pre svega upozorenje roditeljima, jer moraju da kontrolišu sadržaje koje deca prate i na Tiktoku i drugde, kako bi mogli pravovremeno da reaguju ukoliko shvate da nešto ide ka nekom opasnom sadržaju ili suludom "izazovu".

Čini mi se da Tiktok ima najslabiju zaštitu i kontrolu za razliku od drugih mreža, koje same brišu neprikladan sadržaj. Svuda ima pokušaja zloupotrebe i zato su tu roditelji najodgovorniji, da često komuniciraju s detetom, da im budu i autoriteti i prijatelji. Na mrežama ima i poučnog i duhovitog sadržaja, i na to treba upućivati decu, jer zabrane ne vrede, samo će krišom sve to koristiti.