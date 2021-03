DR LAĐEVIĆ OTKRIVA KO SE OPUSTIO: Bolnice pune onih s prvom dozom! Evo koliko treba da se razviju antitela posle kineske vakcine

Mislim da bismo bili pametni da se svi strpimo kao nacija još dva meseca, da se svi vakcinišu koji mogu, da se razviju antitela i da leto dočekamo u potpuno drugim uslovima. Ovakvim odlaganjem mi ćemo stići i do sledeće godine, poručio je doktor

BEOGRAD - Kovid bolnice u Beogradu su skoro popunjene, a povećana potrošnja kiseonika potvrđuje da je povećan i broj pacijenata s teškom kliničkom slikom, upozorio je Nebojša Lađević, direktor Centra za anesteziologiju KCS i koordinator svih bolnica u Srbiji.

Lađević je za RTS ukazao da je u kovid bolnicama sada sve više i mlađih pacijenta, kao i da su lekari i svi zdravstveni radnici pod velikim pritiskom. "Imamo sad više mlađih pacijenata, generalno imamo inače više pacijenata uopšte i onda je i taj procenat mladih propocionalno veći. To je svakako poruka za sve građane da svako može da oboli od korone i da se treba paziti", upozorio je Lađević.

foto: Tamara Trajković

Naveo je i da u bolnicama ima pacijenta koji su primili prvu dozu vakcine jer se očito nisu razvila još antitela, a s druge strane, nema pacijenta koji su primili drugu dozu vakcine.

"Svi pacijenti moraju da se paze i posle prve i druge, posebno kineske vakcine. Tridesetak dana posle druge kineske vakcine bi bio neki optimalni rok kada bi ste imali već dosta visok nivo antitela", rekao je Lađević.

Ukazao je da povećana potrošnja kiseonika svakako govori o tome koliko je povećan broj pacijenata.

"Ako trošite sedam tona kiseonika, to znači da imate izuzetno mnogo pacijenata. Ono što nas zabrinjava jeste zavisnost pacijenta od kiseonika, što znači da su to sve umereno teške do teške kliničke slike koje se nalaze u bolnici čim moraju da koriste kiseonik", objasnio je Lađević.

foto: Tamara Trajković

Rekao je i da su, ukoliko se neko na vreme javi u bolnicu, kada dođe do skoka temperature, malaksalosti, na samom početku bolesti, i sprovede terapijski protokol, velike šanse da se uopšte ne završi u jedinici intenzivnog lečenja i na mehaničkom respiratoru.

Međutim, kako je rekao, ako se u tom periodu, zbog nekih drugih razloga, kao što su pridružene bolesti, ipak dođe do respiratora, šanse su takođe mnogo veće da se taj pacijent izleči.

Što se tiče najavljenih pooštravanja epidemioloških mera, Lađević je istakao da je teško naći meru.

"Mislim da smo sada u jednom periodu kada smo na pragu da napravimo jedno rešenje da se jedan veliki broj pacijenata vakciniše, da vakcina prodeluje. Nekako smo se doveli u situaciju da smo blizu izlaza, a da smo svojim ponašanjem napravili grešku", smatra Lađević.

Ukazuje da ne mora "zaključavanje" biti apsolutno rešavanje ali apsolutno poštovanje propisanih mera mora biti praćeno sankcionisanjem onih koji te mere ne sprovode. Drugi put je, smatra Lađević, da se napravi prekid u infekciji i sve zatvoriti.

"Mislim da bi bili pametni da se svi strpimo kao nacija još dva meseca, da se svi vakcinišu koji mogu, da se razviju antitela i da leto dočekamo u potpuno drugim uslovima. Ovakvim odlaganjem mi ćemo stići i do sledeće godine", poručio je Lađević.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir